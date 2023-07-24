الاسعار بقت نااار والجو حااار والعقل طااار |والكهربا كملت علينا باقتدار .. مواعيد قطع الكهرباء في مصر

مواعيد قطع الكهرباء في مصر وموعد انتهاء تخفيف الأحمال، نظراً لوجود إجراءات حالية تتخذها الدولة المصرية بهدف تحميل الأحمال، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مواعيد قطع الكهرباء في مصر، كما قدمت الشركة للمواطنين عدد من النصائح التي يجب الالتزام بها عند اتقطاع الكهرباء حفاظاً على سلامتهم.

الساعة كم يتم فصل الكهرباء؟

مواعيد قطع الكهرباء في مصر ، أكدت الشركة في بيانها أنه سيتم الالتزام بشكل تام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال وفقًا للاحتياجات التحكمية اللازمة، مع ملاحظة أن البدء سيتم قبل عشرة دقائق من بداية الساعة وأنه سيستمر لمدة عشرة دقائق بعدها.

قطع الكهرباء في مصر

وحذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنون على استخدام المصاعد في منتصف الليل لتأمين سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة للحفاظ على سلامة المواطنين في فترة قطع الكهرباء في مصر

وأضافت القابضة، أن مواعيد قطع الكهرباء في مصر لن يتجاوز وقت انقطاع التيار الكهربائي ساعة واحدة، ونطلب من المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال هذه الفترة المحددة للحفاظ على سلامتهم.

مواعيد قطع الكهرباء في مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم تفعيل نظام مواعيد قطع الكهرباء في مصر سيكون بدء من منتصف ليل يوم أمس السبت الموافق 22 يوليو 2023.

متى ينتهي انقطاع الكهرباء

ومن جهته، صرح أيمن حمزة، المُتحدث بالنيابة عن وزارة الكهرباء والطاقة، بأننا وصلنا إلى أكبر رقم على الإطلاق في تاريخ مصر من حيث الأحمال الكهربائية، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وفسر حمزة، خلال مشاركته في مكالمة هاتفية على برنامج “مانشيت”، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن استهلاك الكهرباء كان ضخماً جداً، وما حدث خلال اليومين السابقين من انقطاع الكهرباء في مصر كان تخفيفاً للأحمال لمواجهة الأعباء المرتبطة بالموجة الحارة.

أكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن زيادة إنتاج الكهرباء في مصر تتطلب زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، وهذا بدوره يتطلب زيادة الضغط المطلوب. ومن المتوقع أنه في غضون وقت قصير لن يحدث انقطاع للكهرباء في مصر بعد أن يتم تحقيق ضغط الغاز المناسب للإنتاج. وأشار إلى أن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء قادرة على تحمل هذه الموجة الحارة بفضل التطوير الذي شهدته.