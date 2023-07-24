تردد قناة كراميش الان عبر القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة كراميش الجديدة من أحسن وأفضل القنوات التي يميزها الأطفال الصغار ويحبونها كثيراً، ونحن الآن سوف نتحدث في هذا الموضوع عن إرشادات هامة لمعرفة ضبط تردد ومعامل استقطاب القناة، لكي تقدم خدمات مثالية لكافة متابعين قناة كراميش، تابع معنا الآتي:

خطوات تعديل التردد الجديد لقناة كراميش

ضبط معامل الاستقطاب

ويعتبر معامل الاستقطاب من العوامل المهمة لكي تحدد جودة الصوت والصورة على تردد قناة كراميش، حيث أن هذا العامل يقوم بالمساعدة لتحديد اتجاه إرساله لكي يضبط معامل الاستقطاب، ويلزم تحديده من خلال أن تتغير وضعية هذه الأجهزة المستقبلة، حينها ينبغي تعديلها على وضعية (راسي/ أفقي) حسب معامل الاستقطاب الذي يقوم ببث القناة عن طريقه، كيفية معرفة وضعية معامل الاستقطاب تتم معرفة هذه الوضعية من خلال أن تحدد الفرق ما بين اتجاهات الأقمار الصناعية المتميزة.

تغيير التردد

وهذا التردد يعتبر أيضاً من العوامل الهامة التي ينبغي مراعاتها عندما يتعدل ضبط قناة كراميش، وهذا يتم عندما يتغير تردد الإرسال من القمر الصناعي، ولكي يتم تعديل القناة يرشد بتحديده بدقة عالية، كما أن قناة كراميش الجديدة سوف تكون متواجدة على تردد القمر الصناعي وهو النايل سات الذي يعرف بتحديد تردده وهذا التردد هو 11645.

استقطاب قناة كراميش الجديدة

إن قناة كراميش الجديدة تتواجد على ترددها الخاص بها وهذا التردد هو 11645، لكي يتم تعديل الاستقطاب المختص بقناة كراميش الجديدة ينبغي أن تغير من وضعية الأجهزة المستقبلة بحيث أن تكون في الاتجاه الأفقي.

وعندما تستخدم هذه الارشادات الخمس، بالتأكيد سوف يتمكن المتابعون من تعديل وضبط قناة كراميش الجديدة على أجهزتهم المستقبلة، بجودة أفضل كصوت أو كصورة والاستمتاع أيضاً بأفضل مشاهدة لكافة أفلام وبرامج الأطفال الصغار المحمسة.

كيفية وضع تردد قناة كراميش الجديد

ولكي يضمن مشاهدة رائعة ومحمسة ومتابعة جميع البرامج الرائعة والمسلية للأطفال الذين يحبون قناة كراميش وأيضًا الكرتون والأشياء الآخري التي تقدمها قناة كراميش، يمكنك تعديل تردد قناة كراميش الجديدة بطريقة بسيطة وسهلة وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات ويتمثل التردد الجديد في الآتي:

التردد الجديد للقناة هو 11645.

حيث أن معامل تصحيح الخطأ يكون 6/5 .

وكذلك يتم تعديل معدل الترميز فيكون: 27500.

كما أن عامل استقطاب سيكون على وضع: عمودي.