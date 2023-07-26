اضبط الآن تردد قناة بداية السعودية 2023 الجديد HD نايل سات وعربسات 1445

يبحث الأشخاص بالوقت الحالي عن تردد قناة بداية السعودية، وذلك لأنها من القنوات الهامة التي يحبون متابعتها ويشاهدونها باستمرار، أصل هذه القناة سعودي ولها نسب مشاهدات مرتفعة، ولا سيما بالفترة الأخيرة على الرغم من أنها قد توقفت عامًا كاملًا عن تقديم أي برامج أو البث عمومًا، ولكن الجمهور قد نادى بعودة تلك القناة، ولقد تم التصويت على هذا الأمر بمواقع التواصل المختلفة وبالتالي عادت القناة والجميع ينتظرون التردد الخاص بها.

تردد قناة بداية السعودية

قناة بداية السعودية هي إحدى القنوات التي يتابعها أشخاص كثيرين ويبحثون عن التردد الخاص بها، وذلك بعد أن أغلقت فترة طويلة ونادى الجميع بأن تعود القناة مرة أخرى، وإليكم تردد القناة وفقًا للقمر الصناعي المتواجد لديكم وهي كالآتي:

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12418.

تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12054.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي .

معدل الترميز :27500.

قناة بداية السعودية

قناة بداية السعودية إحدى القنوات الاجتماعية الترفيهية التي قد تم إطلاقا عام 2005 سميت في البداية بقناة الزواج، ثم توقفت فترة طويلة إلى أن طالب الجمهور أن تعود، كانت القناة تتداول عروض ومسابقات ومن أهم تلك البرامج، هو زد رصيدك الذي يعدل الأشهر والأهم داخل قناة بداية، ومواسم ومتعددة وصلت حتى ست مواسم، فهو برنامج مسابقات دينية، احتل عددًا كبيرًا من نسب المشاهدات، بدأ البرنامج وكان به 19 متسابق من كافة البلدان، وكان يتم إعطاء رصيدًا لكل متسابق بشكل مبدئي.

ويقوم المتسابق بإجابة أسئلة ويزيد من رصيده ويفوز بالجائزة عبر الإجابة عن أسئلة اجتماعية ودينية، وكلما كان المتسابق قادرًا على إجابة أسئلة أكثر فإن الرصيد يزداد يبدأ البرنامج بتحديد الرصيد ويعرض لك رصيد المبدئي ثم بعد ذلك يزيد الرصيد، ويبدأ التنافس وتعتمد تلك الفقرة على معلومات الشخص المتسابق، وإمكانية إجابة الأسئلة بالفقرة الثالثة يأتي مذيع مختلف كل أسبوع، ثم فترة الصناديق تلك الفقرة خطيرة وتعرض أمام المتسابقين حوالي ثلاث صناديق، تكون محكمة ثم يختار الشخص ثلاث منهم فقط، فقد تزيد الصناديق من الرصيد أو تقلله وتدخله السجن إن فقد الرصيد.