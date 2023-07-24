رابط نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول|| معرفة نتيجة شهادة الثانوية منظومة الإمتحانات

رابط نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول مرحلة الثانوية تعد أهم مرحلة من جميع مراحل التعليم ليس فقط فى ليبيا و لكن على مستوى البلاد العربية ، وينتظر الطلاب والطالبات وجميع اولياء الامور نتيجة الثانوية في ليبيا و يبحث الكثير عنها الآن وقد قامت سابقا وزارة التربية والتعليم الليبية عن بداية التصحيح وأكدت عند إعلان نتيجة الدورة الأولى في شهر يوليو من خلال موقع الوزارة الالكترونى الرسمى وذلك فقط برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا، ومن المنتظر الإعلان عنها قريبا حيث قامت وزارة التعليم بالتشديد على انتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتيجة قريبًا ليطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور فى أسرع وقت على النتيجة الهامة لتلك المرحلة

رابط نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول

اولًا: الذهاب الى موقع وزارة التعليم الليبية الرسمية، ثانيًا: قم بإدخال اسمك ثلاثى، ثالثًا: ادخل رقم الجلوس الخاص بك، رابعًا: قم بإدخال رقم القيد الخاص بك، خامسًا: اضغط على عرض الدرجات.

موعد نتائج الثانوية الليبية

أكدت وزارة التربية الليبية على عقد مؤتمر صحفي يتم من خلاله إعلان نتيجة الثانوية الليبية الدور الاول بجميع الفروع والتخصصات العلمية والأدبية و ايضًا يتم الإعلان عن الأوائل على مستوى الجمهورية و يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بعدها من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التعليم الليبية وأكدت على انعقاد المؤتمر خلال الساعات القليلة القادمة، وقد قام 123,941 طالب وطالبة قاموا بالمشاركة فى امتحانات الثانوية الليبية 2023 وذلك فى 884.

مؤشرات نتائج الثانوية الليبية

قامت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي قامت بالإعلان عنه يوم الأحد ان نسبة النجاح العامة وصلت إلى (89.31%.) وذلك فى الدور الأول فقط و 15.928طالب وطالبة من القسم الأدبي تقدموا للامتحانات نجح منهم 14.366 طالب وطالبة لكن 1.562 طالب وطالبة سوف يتقدموا للدور الثاني بنسبة نجاح (90.19 %.) و في القسم العلمي 37.392 طالب وطالبة نجح منهم 35.170 طالب وطالبة لكن 2.222 طالب وطالبة سوف يتقدموا للدور الثاني بنسبة نجاح 94.06 %، و قد حصل على تقدير الامتياز 23،367 طالب و طالبة وحصل 18،322 على تقدير عام جيد جدا والتقدير الجيد حصل عليه 7،169 ومقبول 935.