link استمارة تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب اعتراضات الثالث متوسط 2023، وأفادت الوزارة بأنه سيتم تحصيل رسوم عن كل مادة يرغب الطالب في الاعتراض عليها، وذلك في الوقت الذي يتم فيه ظهور النتائج خلال بضعة أيام عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقعنا للنتائج.

تقديم اعتراضات الثالث متوسط 2023

وضمن سعي الوزارة لتسهيل عملية تقديم الاعتراضات للثالث المتوسط 2023، قامت الوزارة بالإعلان عن الطرق المتاحة بدءًا من يوم 18 يوليو 2023. وقد حُددت قيمة رسوم كل مادة في 3000 دينار. وتهتم الوزارة بتيسير إمكانية الاطلاع على النتائج بسهولة، وذلك بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس، بل بإمكان المتقدمين الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا وتعبئة جميع البيانات المطلوبة، كما يتيح النظام إمكانية تقديم الاعتراض على النتيجة.