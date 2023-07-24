“لو معاك عربية هتهيص ابسط يا رايق’ تحفيض مخالفات المرور إلى النصف 50% لتلك الفئات فقط

تخفيض مخالفات المرور إلى النصف 50٪ يتعرض الكثيرون إلى المخالفات المرور المختلفة لذلك يبحث الأفراد حول كيفية تخفيض مخالفات المرور، حيث سمحت هيئة المرور سائقي السيارات سواء الخاصة أو ذات نقل عام التظلم على المخالفات المرورية المفروضة عليهم حيث تصل نسبة تخفيض المخالفات إلى نحو يصل إلى 50٪ في بعض الحالات لذلك خلال المقال سنحاول الإجابة على التساؤلات المختلفة.

تخفيض قيمة 50٪ من المخالفات المرورية

ينص قانون المرور المصري على إمكانية تخفيض قيمة المخالفات إلى 50٪ أو دفع الحد الأدنى من المبلغ ويتم ذلك من خلال الذهاب إلى إدارة نيابة المرور التابعة لمحافظة سائق المركبة، ثم دفع قيمة المخالفات المرورية خلال 3 أيام فقط من تلقي الرسالة، ويمكن تخفيض قيمة المخالفة عن طريق تقديم تظلم عن طريق الموقع الرسمي لنيابة خدمات المرور المصرية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات

يمكن الاستعلام عن المخالفات عن طريق الموقع الرسمي لنيابة المرور من خلال الدخول المباشر إلى موقع نيابة المرور التابع للفرد المستعلم، اختر من قائمة التظلمات ثم اضغط على استمرار، ثم اختيار رخص المركبات كأداة للتظلم، أكمل البيانات المطلوبة والمتعلقة برخصة القيادة، ثم اضغط على إجمالي المخالفات سيظهر رقم الطلب ومنها يجب الاحتفاظ برقم الطلب عند الحاجة له مرة أخرى.

خطوات التظلم عن المخالفات المرورية

يمكن تقديم تظلم من أجل تخفيض قيمة المخالفات المرورية وذلك من خلال عدد من الخطوات ومنها الدخول الى موقع نيابة المرور ومن ثم اختيار التظلمات ومنها اختر رخص مخالفات القيادة، اكتب المعلومات المخصصة الرخصة من المحافظة، وحدة الترخيص، رقم الرخصة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات ثم كتابة كلي التظلم ومنها الضغط على إرسال.

فترة سماح تسديد المخالفات المرورية في مصر

حاليا لا يوجد فترة سماح لتسديد المخالفات إلا في حالات معينة منها سحب رخصة القيادة، تجديد الرخصة القديمة، الحصول على رخصة جديدة، فيتطلب ذلك دفع كافة الرسوم والمخالفات حيث لا توجد فترة سماح في حالة تجديد الرخصة فيتم دفع الرسوم كشرط أساسي للتجديد والحصول على رخصة جديدة وفي الحالات الطبيعية لا يوجد فترة سماح لتسديد.