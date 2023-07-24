الشرقية للدخان ملناش دعوة سبب الزيادة التجار والحكومة ” .. اسعار السجائر اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 بالأسواق

هذه وقد أعلنت شركة الشرقية للدخان عن سبب ارتفاع اسعار السجائر اليوم في جميع الأسواق المصرية، حيث قالت « ملناش دعوة سبب الزيادة التجار والحكومة بسبب عدم الرقابة»، حيث شهدت أسعار السجائر اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 استقرارًا في السوق المحلية، عقب آخر زيادة قد أعلنتها شركة فيليب موريس خلال الأسبوع الماضي، لترتفع أسعار الـ ميريت ومارلبورو و إل إم من سعر 3 و5 جنيهات فوق سعرها المنتشر في الأسواق أيضا، يعني من الاخر خربانة خربانة، وفي الفقرة المقبلة سوف نرصد لكم سعر علبة السحاب بكل تفاصيل ولكن قبل الذهاب للإعلان عن الأسعار يجب عليك عزيزي المدخن أن تقوم بوضع حد لعدم الاستمرار في التدخين لأنه خراب بيوت، وتعد الزيادة مصلحة كبيرة لتعيد لك التفكير مرة أخرى وجاء كالتالي.

اسعار السجائر اليوم الاثنين 24 يوليو

يمكنك معرفة اسعار السجائر اليوم الاثنين 24 يوليو، حيث جاء على النحو التالي.

وصلت سعر عبوة ميريت Merit اليوم بجميع أنواعها نحو سعر 64 جنيها بزيادة 5 جنيهات. بينما بلغت علبة سجائر مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها نحو سعر 59 جنيها بزيادة 5 جنيهات. فيما بلغ سعر علبة مارلبورو كرافت Marlboro Crafted بجميع أنواعها لتصل إلى نحو 49 جنيها، بزيادة 5 جنيهات. بينما ارتفع سعر عبوة ال أند أم L&M بجميع أنواعها إلى 42 جنيها، بزيادة وصلت نحو 3 جنيهات. فيما بلغ سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بجميع أنواعها إلى نحو 50 جنيها، بزيادة 2 جنيه. بينما استقر سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بجميع أنواعها عند سعر 50 جنيها للعبوة، وهو نفس سعر شهر أبريل.

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أسعار السجائر

هذه وقد قال إبراهيم إمبابي وهو رئيس شعبة الدخان والمعسل، إن ارتفاع اسعار السجائر اليوم بصورتها الحالية قد أصبح شيئا خارجا عن السيطرة، لافتا إلى أن السبب في أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل جنوني وراءه جشع التجار وأصحاب الأكشاك الباحثين عن تحقيق أرباح ضخمة من خلال إخفائها وتخزينها للحصول على مزيد من المكاسب.

بينما أوضح رئيس شعبة الدخان، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، أن الزيادة التي قد كانت معروضة لإضافتها على السجائر كانت لا تتجاوز نحو سعر 2 جنيه وليس 30 جنيها، ولكنها قد تدخل جيوب التجار وليس الدولة، مضيفًا أن أقل سعر لعلبة السجائر تصل للمستهلك تبلغ نحو سعر 24 جنيها وتباع بـ45 جنيها، مؤكدًا أن أسعار السجائر مكتوبة على العلبة ولكن بالباركود.

بينما رفعت شركة فيليب موريس مصر، المنتجة لعدة أصناف من السجائر الأجنبية ذات الجودة العالية، قائمة أسعارها الجديدة للتبغ المٌسخن والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ميريت و مالبورو وإل إم بكافة أنواعها، والتي قد شهدت زيادة تتراوح بين سعر 3 إلى 5 جنيهات، حيث أكدت الشركة أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز QR Code الذي قد تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن.