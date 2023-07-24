انخفاض سعر الأرز الشعير الآن .. الكيلو بقى بسعر ولا في الاحلام الحق اشتري

يمكنك معرفة سعر الأرز الشعير الآن، حيث تراجع سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 23 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، بينما يكون ذلك لنوعيه عريض الحبة ورف الحبة والشعير، فيما قد انخفض أيضا أسعار الأرز الأبيض لنوعيه كسر نحو 5% وكسر نحو 3%، حيث سوف نستعرض الآن أسعار الأرز الشعير التي قد تشهد تغيير بشكل يومي ما بين الارتفاع والانخفاض حسب التعاملات عليه، وكذلك حسب نسبة الإقبال عليه للشراء أيضا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن

في هذا الفقرة سوف نقدم لحضراتكم سعر الأرز الشعير الآن بكل سهولة، حسب ما أعلن نقيب الفلاحين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

هذه وقد سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة عند مستوي نحو 11500 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم. بينما سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة عند مستوى 12300 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم. بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر نحو 3% عند سعر 20000 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم. بينما بلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر نحو 3% نحو سعرج 18000 جنيه للطن الواحد بعد ارتفاعه اليوم.

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اسعار الارز الشعير اليوم

بعد أن رصدنا لكم اسعار الأرز ، سوف نرصد لكم اسعار الارز الشعير اليوم للكيلو، حيث جاء كالتالي.

أولا هذا وقد سجل سعر كيلو الأرز ضمن صرف المقررات التموينية، والذي قد يتم صرفها. للمستحقين لبطاقة الدعم عند سعر 12.6 جنيها.

ثانيا فيما وصل سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك سجل عند متوسط سعر 23 جنيها، بينما تختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضا.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا

بعد أن رصدنا لكم في السطور اسعار الأرز الشعير الآن سوف نرصد لكم سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا، وفي خلال التعاملات الصباحية اليومية في بورصة شيكاغو التجارية، فلم لم قد يتم تسجيل أي أسعار على المستوى العالمي، وذلك حسب ما جاء في البورصة العالمية منذ قليل.