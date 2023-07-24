اسعار الارز الشعير اليوم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة صادمة في أسعار الأرز في الاسواق.. والمواطن ” الحقونا يا حكومة”

يمكنك معرفة اسعار الارز الشعير اليوم بكل سهولة، حيث أعلنت الحكومة المصرية عبر موقعها الرسمي الموجود على الإنترنت، التحديث الأخير لأسعار الأرز اليوم، والتي قد شهدت هبوط كبير مقارنة بأسعار الأيام الماضية، بينما أصبحت أسعار الأرز مناسبة جداً للشراء بكميات، حيث يمكنك شراء شيكارة تبلغ نحو 25 كيلو تستخدمها حتى نهاية العام، دون الحاجة لشراء الرز مرة أخرى، بينما أعلن حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن مفاجأة بشأن أسعار الأرز الأيام المقبلة، حيث قد توقع انخفاض سعر كيلو الأرز، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

اسعار الارز الشعير اليوم

يمكنك بكل سهولة معرفة اسعار الأرز الشعير اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

هذه وقد وصل سعر متوسط سعر الأرز نحو سعر 26.57 جنيه. بينما الأرز السوهاجي متوسط سعره نحو 27.36 جنيه، أدنى سعر وصل نحو 16 جنيه، وأعلى سعر 36 جنيه. فيما بلغ سعر أرز الضحى نحو سعر 26,76 جنيه، أدنى سعر له هو 20 جنيه أعلى سعر حقق نحو 36 جنيه. بينما وصل سعر الأرز المعبأ متوسط اليوم نحو سعر 25.88 جنيه، أدنى سعر له هو 14,5 جنيه، وأعلى سعر 35 جنيه. بينما سجل سعر أرز زمزم متوسط نحو 33 جنيه أدنى سعر له هو 30 جنيه أعلى سعر 36 جنيه.

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أسعار الأرز في الأسواق

يمكنك معرفة اسعار الارز الشعير اليوم في الأسواق المصرية، حيث جاء على النحو التالي.