عاجل| انخفاض سعر البيض اليوم .. الفرح والسرور رجع تاني في البيت المصري من النهاردة

الفرح والسعادة والسرور يدخل البيت المصري مرة أخرى بعد انقطاعها، حيث انخفض سعر البيض اليوم الموافق الأحد 23 يوليو من العام الحالي 2023، حيث تراجعت أيضا اسعار الفراخ البيضاء اليوم في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023، فيما قد استقرت أسعار البيض بمختلف أنواعه بعد أن انخفض سعر الكرتونة أمس بنحو سعر 5 جنيهات، كما قد استقر سعر الكتكوت اليوم، تزامنًا مع تراجع أسعار الأعلاف خاصة مع استمرار سلسلة الإفراجات الجمركية التي تنفذها الدولة، لمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم وأسعار الدواجن اليوم تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر البيض اليوم الإثنين 24 يوليو

من خلال هذه الفقرة يمكنك معرفة سعر البيض اليوم الإثنين 24 يوليو، حيث جاء على النحو التالي.

بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند مستوى 110.75 جنيه. بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند مستوى سعر 113.75 جنيه. بينما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو سعر 115.75 جنيه للكرتونة الواحدة. بينما سجل سعر الكتكوت اليوم عند مستوى يتراوح بين سعر 8 و10 جنيهات.

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اسعار الفراخ اليوم الإثنين 24 يوليو

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر البيض اليوم سوف نرصد لكم اسعار الفراخ اليوم، هذه وبحسب بيانات بورصة الدواجن في مصر و البورصة العمومية للدواجن، فقد تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بنحو جنيهين، حيث جاء على النحو التالي.

أولا هذا وقد وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم عند مستوى سعر 53 جنيها للكيلو بدلًا من سعر 55 جنيها.

بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو سعر 100 جنيه للكيلو.

بينما حققت الفراخ البلدي نحو سعر 95 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر الكيلو من الفراخ الأمهات الأبيض إلى نحو سعر 50 جنيها.

أسعار البط اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر البيض اليوم وأسعار الدواجن اليوم سوف نرصد لكم أسعار البط اليوم، حيث جاء كالتالي.