يابختك لو انت منهم.. تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات لهذه الفئات

تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات حيث يشتمل قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تُقدَّم للموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة وينتمون إلى فئتين خاصة؛ فهو يُولي اهتمامًا خاصًا للأشخاص ذوي الهمم ويعمل على توفير التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم بكل يسر وفاعلية. كما يُقدَّم دعمًا متميزًا للنساء، وخاصةً اللواتي يحملن أعباء الزواج والأمومة، حرصًا على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية. تلك التسهيلات والامتيازات هي جزء من التدابير التي يهدف القانون إلى تعزيز العدالة والتكافؤ في فرص العمل وتحسين ظروف العمل لهذه الفئتين الخاصة.

قانون العمل الجديد

بناءً على قانون الخدمة المدنية، تم توفير مجموعة من المزايا لموظفي القطاع الحكومي وأعضاء الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن تلك المزايا تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات في بعض الحالات، حيث تم تحديدها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتحديدًا وفقًا للمادة رقم 45 من قانون الخدمة المدنية، فإنه تُخول السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيتها وتوزيع عدد ساعات العمل وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة، مع الحرص على عدم تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعي عن 35 ساعة وعدم زيادته عن 42 ساعة.

تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات

بهذا يُمكن للموظفين والعاملين الاستفادة من تلك المرونة في ساعات العمل، والتي تأتي كإجراءات مناسبة لضمان تحقيق المصلحة العامة ورفاهية العاملين في القطاع الحكومي دون التأثير على كفاءة العمل وجودته.

تضمن سياسة العمل في هذه الوحدة تسهيلات خاصة لبعض الموظفين المميزين، بعد معرفة من هم يستحقون تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات، يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة للموظف ذو الإعاقة والموظفة التي ترعى طفلها حتى بلوغه عامين، وكذلك لحالات أخرى تكشف عنها اللائحة التنفيذية، هدفنا هنا هو تحسين ظروف العمل لهؤلاء الموظفين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو توافر ظروف معينة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية. ونحن نؤمن بأهمية تحفيز العاملين وتقديم الدعم المناسب لهم لتعزيز إنتاجيتهم وسعادتهم في مكان العمل.