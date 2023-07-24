الفرصه مبتجيش غير مرة واحدة في العمر .. وظائف الهيئة الملكية 1445.. بأفضل مرتب ممكن تتخيله اعرف التخصصات المطلوبة ورابط التقديم

يمكنك معرفة تفاصيل وظائف الهيئة الملكية 1445، حيث يمكنك من خلال هذا المقال معرفة التخصصات المطلوبة ورابط التقديم والمرتب، حيث كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توافر عدد من الوظائف المتاحة لحملى جميع المؤهلات المتوسطة والعليا من الجنسين.

بينما سوف يوضح موقع البديل لقرائه من الراغبين في الحصول على وظائف الهيئة الملكية 1445التخصصات المطلوبة ورابط التقديم، حيث أوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أن الوظائف المعلن عنه قد يبلغ عددها نحو 64 وظيفة فقد تصلح للرجال والنساء، وهي قد تأتي تحت مظلة برنامج الإحلال والتأهيل «تشمل وظائف متعددة لا تتطلب خبرة»، وذلك من أجل توطين وظائف الشركات المتعاقدة في «الجبيل الصناعية – ينبع الصناعية – جازان.

وظائف الهيئة الملكية 1445

يمكنك من خلال هذه الفقرة معرفة وظائف الهيئة الملكية 1445، حيث تتمثل وظائف الهيئة الملكية المعلن عنها في عدد من المجالات والتخصصات المختلفة، وهي تتمثل في التالي:

مطلوب عدد 2 موظف استقبال للجنسين في الجبيل. مطلوب مشغل حاسب آلي للرجال في مدينة الجبيل. مطلوب مراقب مخزون من ( – للرجال – الجبيل) مطلوب عدد يبلغ نحو 50 حارس أمن (– للجنسين – الجبيل) مطلوب عدد نحو 3 كهربائي (– للرجال – جازان) مطلوب فني كهرباء للرجال في ينبع. مطلوب فني تكييف تشلرات للرجال في ينبع. مطلوب مهندس تدفئة وتهوية وتبريد للرجال في جازان. مطلوب عدد 3 فني مولدات للرجال في ينبع. مطلوب مهندس شبكة للرجال في الجبيل.

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شروط وظائف الهيئة الملكية 1445

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة تفاصيل عن الوظائف في الهيئة الملكية 1445، سوف نرصد لكم شروط وظائف الهيئة الملكية، حيث نوهت الهيئة الملكية بالجبيل عن عدد من الشروط التي قد يجب من الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظائف، وهي تتمثل في التالي:

أولا يشترط الحصول على مؤهل الشهادة الثانوية، بينما بحب الحصول على مؤهل شهادة الدبلوم.

ثانيا يجب الحصول على مؤهل البكالوريوس.

رواتب وظائف الهيئة الملكية 1445

هذه وقد كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن قيمة الرواتب التي سوف يحصل عليها المقبولين في الوظائف المعلن عنها، وهي قد تتراوح من خمسة آلاف ريال حتى عشرة آلاف ريال، حسب الوظيف المتاحة والمؤهل ومستوى الخبرة.

رابط تقديم وظائف الهيئة المليكة 1445

هذه وقد يمكن للراغبين في الدخول على رابط تقديم على الوظائف الموجودة في الهيئة المليكة 1445، الضغط على الرابط التالي من هنا.