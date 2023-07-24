استظهُار||رابط نتائج التاسع 2023 سوريا وزارة التربية السورية برقم الإكتـــــــتاب

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا تم الإعلان من وزارة التربية والتعليم السورية رسميا بتحديث الموقع الرسمي لتطبيق نتائج الإمتحانات شهادة البكالوريا الدورة الأولى حسب رقم الإكتتاب 2023, وذلك في بيان رسمى من الوزارة بأن تم الإنتهاء من عمليات التصحيح وجاري الآن رفع النتائج على المواقع الإلكترونية, وستعلن نتائج التاسع سوريا قريبا وخلال الساعات الأتية, ولذلك يجب على الطلاب متابعة صفح التواصل الإجتماعي التابعة للوزارة ليصل الطالب للروابط التي سوف توفرها الوزارة لعرض النتائج من خلالها وكيفية التسجيل عليها, وصرحت الوزارة بأنها تتابع جميع اللجان التعليمية لتحري الدقة في التصحيح للوصول إلى درجات الطالب كاملة, للتصدي للشكاوى التي تأتي بعد ظهور النتائج من الطلاب.

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا

أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية عن كيفية التسجيل بالروابط الإلكترونية برقم الإكتتاب, ويتم عرض الروابط على مواقع التواصل الإجتماعي بإتباع الطرق الأتية:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والبحث من خلال الموقع على هذا الرابط الإلكتروني أو التسجيل من خلال موقع سوريا التعليمية يمكنك الآن النقر على أيقونة عرض النتائج الإمتحانية, ستظهر أمامك جميع الخانات إدخل البيانات المطلوبة مثل الفصل الدراسي الثاني الدور الأول تحديد المحافظة والمدرسة التي تنتمي لها, وأكتب رقم الأكتتاب في الخانة المحددة والإسم رباعي سيظهر أمامك الملف الشخصي للطالب إنقر عليه وستصل إلى الصف التاسع, إضغط على عرض نتائج الصف التاسع وستظهر لك النتيجة في ثواني معدودة.

تحديد موعد ظهور نتائج الصف التاسع سوريا

تم الإعلان من وزير التربية والتعليم السوري السيد الدكتور “درام طباع” بإنه سيتم ظهور النتائج للصف التاسع سوريا خلال الساعات الأتية القادمة, وأكد بأنه حتى الآن لم يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح ولكن تعمل الوزارة الآن بإستمرار العمل الدائم للإنتهاء من إستخراج نتائج الصف التاسع, وأضاف أيضا بأن النتائج تصحح بشكل محلي في جميع المحافظات وهناك بعض المحافظات تمت الإنتهاء من عملية التصحيح, وينتظر وزير التربية والتعليم إنتهاء جميع المحافظات من إنتهاء التصحيح لكي يتم إعتمادها رسمي من الوزير التعليم, ثم رفع النتائج على المواقع الإلكترونية ليصل الطالب إلى الرابط الإلكتروني ويسجل الدخول عليه ليصل إلى النتائج بكل سهولة.