وقت الهزار خلص.. البطاقة الشخصية تجلب لك غرامة 1000 جنيه + حبس 6 شهور في هذه الحالات

غرامات البطاقة الشخصية لا بد ان تعرفها حيث توفّر بطاقة الرقم القومي، وفقًا لقانون الأحوال المدنية، تشكيلة واسعة من المعلومات المتعلقة بحامليها، وتهدف إلى تعريفهم بجميع الإجراءات المتعلقة باستخدامها، والتعامل معها في حالة فقدانها، أو تلفها، أو انتهاء مدتها، إنها تُعَدُّ واحدة من أهم الوثائق الوطنية التي تحمل أهميةً كبيرة للأفراد، تُمثِّل بطاقة الرقم القومي بوابة تعريفية لحامليها، حيث تحتوي على مجموعة شاملة من المعلومات الشخصية التي تُعزز الاعتراف بهم كمواطنين، وتُمكِّنهم من المشاركة في العمليات والمعاملات الرسمية والحياتية بكل سهولة ويُسر.

غرامات البطاقة الشخصية

ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة أن يقوم كل شخص بتجديد بطاقته الشخصية في حال انتهاء صلاحيتها أو تلفها، وذلك بالتوجه إلى السجل المدني الخاص به لاستخراج بطاقة جديدة حيث هناك بعض من غرامات البطاقة الشخصية يمكن اختصارها كالتالي:

كما يُحظر بموجب القانون على الأشخاص حمل أكثر من بطاقة رقم قومي والتعامل بأي بطاقة أخرى صدرت لهم بدلاً من البطاقة الرسمية، ويترتب على مخالفة هذا النص عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة وحمل الفرد لبطاقتي رقم قومي، يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويكون الاختيار بين إحدى هاتين العقوبتين وفقًا للظروف والتفاصيل القانونية.

تهدف هذه غرامات البطاقة الشخصية إلى تنظيم استخدام بطاقة الرقم القومي وضمان نزاهة العملية وصحة المعلومات التي تتعلق بالأفراد والمواطنين.

غرامة التأخير

واستكمالًا لكافة غرامات البطاقة الشخصية تبعا للقانون:

– في حال بلوغ المواطن سن السادسة عشر، يتعين عليه تجديد بطاقة الرقم القومي، وإلا فإنه سيُفرض عليه غرامة مقدارها 100 جنيه.

– كما يُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على المواطن إذا لم يقم بتجديد بطاقة الرقم القومي في حال ثبت تغير أي من معلوماته الشخصية.

– بالإضافة إلى ذلك، في حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته، مثل المهنة أو مكان الإقامة أو حالة الزواج، بعد ثلاثة أشهر من التغيير، يُفرض عليه غرامة قدرها 100 جنيه.

– كما تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد في غضون أسبوعين من تحرير محضر الفقد.