نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.. رابط الإستعلام عن نتيجة التظلم في العراق 2023 دور أول

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن بدء استقبال طلبات الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول، وذلك عقب إعلان الوزارة عن النتائج في جميع المحافظات التي تشمل “الأنباء، بابل، ميسان، المثني، النجف، الرصافة” وغير من المحافظات الأخرى، من أجل تمكن كافة الطلاب والطالبات من الحصول على نتائجهم والتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل التي تدور حول إمكانية الاستعلام عن النتائج.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022-2023 بالعراق

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الاعتراضات يتم ظهورها عقب الانتهاء من استقبال جميع الطلبات الخاصة بطلبة والطالبات، إضافة إلى أن ذلك يكون بمراجعة ثانية للمادة المتظلم منها الطالب، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على أن يأخذ كل طالب ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، ولكن في حال إذا لم يكن الطالب فإن رسوم المادة يتم دفعها ولن تسترد في أي حال من الأحوال، وذلك من أجل إعلام الطالب بذلك.

طريقة الاستعلام علي نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022-2023

يمكن الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات العراق، وفقًا للخطوات التالية:-