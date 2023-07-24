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“اعرف الآن” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الرابعة عبر موقع وزارة العمل العراقية
يبحث الكثيرين عن كشوفات اسماء المشمولين برعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة للدفعة التاسعة لكي يتمكنون من معرفة هل هذه الدفعة شاملة أسمائهم أم لا، حيث تسعى وازرة العمل العراقية في توفير يد العون للمواطنين بشكل مستمر لإعاناتهم على متطلبات الحياة وخاصةً في ظل الظروف الاستثنائية الأخيرة التي تمر بها البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.
أسماء الرعاية الاجتماعية pdf
توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الرابعة 2023 العراق ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- اضغط على خانة قسم الرعاية الاجتماعية والمتابعة.
- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.
- انقر على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة.
- انتظر حتى يتم تنزيل اسماء المستحقين للوجبة الرابعة.
شروط الحصول على الدعم
لكي تتمكن من الحصول على الدعم بكل سهولة ويُسر لابد من توافر مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذا لابد من توافر الشروط التالية وهي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.
- ضرورة أن يكون الشخص مقيم داخل أراضي العراق بشكل دائم.
- ينبغي ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.
- يشترط ألا يكون مالك لعقار ذات قيمة مالية كبيرة.
- يجب أن يتراوح عمره ما بين 18 وختى 60 إذا كان من الرجال، وأما إذا كان من السيدات فلابد أن يتراوح ما بين 15 وحتى 55 عام.
- ضرورة أن يكون الشخص المتقدم مُسجل في الوزارة.