̲S̲y̲r̲i̲a̲ نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاكتتاب والاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة|اعرف الآن

نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاكتتاب والاسم الدور الأول يمكنكم التعرف عليها من خلال رابط وزارة التعليم السورية حيث سيتم من خلاله إعلان نتائج الصف التاسع 2023 سوريا للطلاب وأولياء الأمور في ظل ترقبها منذ انتهاء الامتحانات في شهر يونيو الماضي، وأدى الامتحانات (321494) تلميذ وتلميذة في (2718) مركزاً امتحانياً.

نتائج التاسع 2023 سوريا

أعلنت وزارة التربية السورية عن مؤشرات نتائج التاسع 2023 لكافة الأقسام، حيث كشفت التعليم السورية أن نسب النجاح للعام الحالي مرتفعة مقارنة بنسب النجاح في الأعوام الماضية:

مشيرة إلى أن نسب النجاح سجلت هذا العام 66.33% للقسم العلمي.

أما عن نسب النجاح للقسم الأدبي سجلت 68.68%.

وسجل نسب النجاح في الثانوية الشرعية 77.40% .

المهنية الصناعية 67.82%.

نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاكتتاب والاسم

نتابع الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول، في جميع المحافظات وننشر خطوات استخراج النتيجة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية moed.gov.sy، وطريقة الاستعلام عنها باستخدام رقم الاكتتاب واسم الطالب فور اعتمادها رسميًا.

كما أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال النقر على رابط سريه من “هنا“.

رابط نتائج التاسع في سوريا 2023حسب رقم الاكتتاب

تتيح وزارة التعليم السورة نتيجة التاسع من خلال رابط الموقع الرسمي لها كالتالي:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية، من هنا.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج الصف التاسع 2023 سوريا.

تحديد النوع (الشرعية، العامة).

النقر على الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2023 سوريا ( رقم الاكتتاب/ الاسم).

كتابة البيانات الخاصة بالطالب ومنها: رقم الاكتتاب، اسم الطالب، اسم المدرسة.

الضغط على استعلام ، ثم انتظار ظهور نتائج الصف التاسع 2023 سوريا بعد اعتمادها.

أسماء أوائل التاسع في سوريا 2023

الجدير بالذكر أنه يمكن معرفة الأوائل على القطر السوري من خلال اتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية عبر الرابط الذي أوردناه عاليا.

الضغط على أيقونة “الأوائل على القطر”

إدخال اسم المحافظة .

الضغط على بحث .

انتظار ظهور أسماء الأوائل بمجرد تحميل النتيجة على الموقع.

وفي سياق متابعة نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاكتتاب والاسم،كانت بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي، التاسع دورة عام 2023، قد انطلقت يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يونيو 2023 وانتهت امتحانات يوم الأحد الخامس والعشرين من ذات الشهر.