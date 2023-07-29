أجدد تردد قناة ad sport 1 hd ابو ظبي نايل واسترا وعرب سات جودة عالية الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة اليوم

تردد قناة AD Sport 1 HD هي إحدى القنوات الرياضية المشهورة في العالم العربي. تقدم هذه القناة تغطية مميزة لأهم الأحداث الرياضية والبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

تحديث: تنقل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولى على النايل سات مجانا مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الودية والتي تقام على ملعب AT&T بتعليق طارق الملا على الكويت الرياضية وفارس عوض على ابو ظبي الرياضية، ويبدأ اللقاء في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو.

تُعرض على قناة AD Sport 1 HD العديد من المباريات الكروية، بما في ذلك دوريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. كما تقوم القناة بنقل مباريات للرياضات الأخرى مثل كرة السلة والتنس والجولف والسباقات الرياضية.

تردد قناة ad sport 1 hd على النايل سات

تعتبر قناة AD Sport 1 HD وجهة مثالية لعشاق الرياضة الذين يبحثون عن تغطية حية ومباشرة لأبرز الأحداث الرياضية حول العالم. تتميز القناة بجودة عالية للصورة والصوت، مما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة.

للاستمتاع بمشاهدة قناة AD Sport 1 HD، يُرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الصحيح والبحث عن القناة في قائمة القنوات المتاحة على جهازك.

تردد قناة AD Sport 1 HD

إذا كنت تبحث عن تردد قناة AD Sport 1 HD في العربية، فيمكنك ضبط جهاز الاستقبال التلفزيوني الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: أسترا التردد: 12226 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 HD

القمر الصناعي القنوات المدار التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة القناة عرب سات 1HD,2SD,yas SD 26.0E 11804 افقي 27500 5/6 HD نايل سات 1,2 7.3W 11526 افقي 27500 3/4 SD نايل سات 1,2,yas 7.3W 11411 افقي 27500 5/6 HD نايل سات 3,4,5,6,edge 7.3W 11373 افقي 27500 3/4 HD هوت بيرد 1 13.0E 11747 افقي 27500 3/4 SD ياه سات 1,yas 52.5E 11938 افقي 30000 8/9 HD ياه سات 1,2 52.5E 12054 افقي 30000 8/9 HD إسم القناة علي الرسيفر ( AD Sports)

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2023 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية: 12091.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جودة القناة: HD.

بيانات تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ad sport الجديد: 12467.

الاستقطاب: عمودي – أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6- 3/4.

جودة القناة: HD.

بيانات تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد hd 2023 عرب سات 1 و 2

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة ad sport الجديد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد بريميوم 1 ad sport premium نايل سات

تردد ad sport premium 1 والأستقطاب: 12091 (عمودي).

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 3 hd على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11372.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

بيانات تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة على نايل سات 2023 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والأستقطاب: 11526 (أفقي).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

بيانات تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة 2023 الجديد على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والأستقطاب: 11526 (أفقي).

: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

قم بإدخال هذه القيم في جهاز الاستقبال الخاص بك وقم بالبحث عن القناة لكي تتمكن من مشاهدة قناة AD Sport 1 HD بجودة عالية وبدون تشويش.

نتمنى لك مشاهدة ممتعة! نتمنى لك وقتًا رائعًا في متابعة أحدث الأحداث الرياضية على قناة AD Sport 1 HD!