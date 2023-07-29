أجدد تردد قناة الكويت الرياضية نايل سات وعرب سات وسهيل سات kuwait sport tv الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تردد قناة الكويت الرياضية الجديد على النايل سات، قناة الكويت الرياضية هي قناة تلفزيونية كويتية مخصصة لبث المحتوى الرياضي. تقوم القناة بعرض الأحداث الرياضية المحلية والدولية والبطولات الرياضية والمباريات المختلفة كما تقدم برامج تحليلية ونقاشية حول الرياضة وأخبار الفرق والرياضيين.

تردد قناة الكويت الرياضية kuwait sport tv الجديد 2023

تحديث: تنقل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولى على النايل سات مجانا مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الودية والتي تقام على ملعب AT&T بتعليق طارق الملا على الكويت الرياضية وفارس عوض على ابو ظبي الرياضية، ويبدأ اللقاء في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو.

توجد القناة علي اكثر من قمر صناعي وهو نايل سات وعرب سات ، ويمكن الحصول علي القناة من خلال هذه الترددات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11678.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: sd

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكويت الرياضية على النايل سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح جودة المشاهدة 11055 عمودي 27500 2/3 HD

تردد قناة الكويت الرياضية على العرب سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح جودة المشاهدة 12523 أفقي 27500 3/4 HD

أبرز البرامج على قناة الكويت الرياضية

التبادل كرة الهدف الصحة العالمي الخاص بك بدء التشغيل تذكرات اللاعبين

برنامج لقاء خاص.

برنامج ذكريات لاعب.

برنامج أكشن وليد.

برنامج ريفرش.

برنامج شباب قول وفعل.

برنامج بودي بيلدنج.

أستوديو تحليلي.

برنامج كويت سبورت.

برنامج من مكتبتي.

برنامج الاختيار.

برنامج بين شوطين.

برنامج سواب.

برنامج صحتك بالدنيا.

برنامج الكرة أهداف.

برنامج أيادي بيضاء.

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مباريات قناة الكويت الرياضية

تقدم قناة الكويت الرياضية كافة مباريات الرياضية سواء كانت هذه المباراة عالمية أو محلية، ومن ابرز المباريات التي تعرض على قناة الكويت الرياضية، وهي كالتالي: