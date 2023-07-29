أجدد وأقوى إشارة.. تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات، حيث تُعتبر قناة أبوظبي الرياضية من أبرز القنوات الرياضية العربية، حيث تُقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. تأسست قناة أبوظبي الرياضية في عام 2008، كجزء من مجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية، التي تتبع شركة أبوظبي للإعلام.

تحديث: تنقل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولى على النايل سات مجانا مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الودية والتي تقام على ملعب AT&T بتعليق طارق الملا على الكويت الرياضية وفارس عوض على ابو ظبي الرياضية، ويبدأ اللقاء في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو.

قد يهمك: تردد قناة الكويت الرياضية تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات تهدف القناة إلى توفير محتوى رياضي متميز يشمل مختلف الألعاب والبطولات العربية والعالمية، وتكرّس جهودها لنقل المباريات والفعاليات الرياضية المهمة. تُعتبر قناة أبوظبي الرياضية مصدرًا موثوقًا لمحبي الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أبرز برامج قناة أبوظبي الرياضية “الملاعب اليوم”: برنامج يومي يقدم نشرة أخبارية حية وشاملة لأهم الأحداث والمباريات الرياضية الحالية. “الدوري الممتاز”: برنامج رياضي يركز على أخبار الدوريات المحلية والعالمية ويقدم تحليلات وتقارير مفصلة حول المباريات وأهم الأحداث. “كرة القدم العالمية”: برنامج يستعرض أبرز أخبار ومستجدات كرة القدم العالمية، بما في ذلك تغطية لأهم البطولات والأحداث الدولية. “سلة كورة”: برنامج رياضي يركز على كرة السلة ويقدم أخبارًا وتحليلات مفصلة لأبرز البطولات والدوريات في هذه الرياضة. “كأس العالم لكرة القدم”: برنامج خاص يُعرض أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم. أقوى إشارة.. جداول ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد اليوم

كيفية استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 على جهاز الريسيفر

يمكنكم استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد على مختلف أجهزة الاستقبال بسهولة عبر اتباع التوجيهات الآتية:

من جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، انتقل إلى قائمة الإعدادات (menu).

قم بتحديد خيار التركيب (Installation).

انتقل إلى التثبيت اليدوي (Manual installation).

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عبره.

أدخل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز الموجودين في الجدول المذكور أعلاه.

اضغط على “موافق” (OK) لبدء عملية البحث.

بعد الانتهاء من البحث، اضغط على “حفظ” (Save).

ما هي مميزات قنوات أبوظبي الرياضية ؟

تعد قنوات أبو ظبي الرياضية واحدة من أوائل وأكثر الفضائيات شهرة في مجال بث المحتوى الرياضي في الإمارات والدول العربية.

تنقل مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية مباريات دوري الخليج بالإضافة إلى تقديمها لجميع الأخبار الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية.

توفر القناة استوديو تحليلي قبل وبعد المباريات لتقديم تحليلات متعمقة للمباريات.

كما توفر أيضًا بثًا مجانيًا يمكن مشاهدته بسهولة على أقمار النايل سات والعرب سات.

يمكن متابعة البث المباشر للقناة عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات الهواتف الذكية.

تقدم القناة بثها بجودة عالية الدقة (HD) و (SD) لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة دون تقطيع أو تشويش.

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نتيجة الثانوية العامة

تردد القنوات الناقله للبطوله العربيه

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

التردد: 1226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

تردد القناة: 11372.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة أبو ظبي المفتوحة

ويستطيع عشاق كرة القدم متابعة التطورات الرياضية على قناة أبو ظبي المفتوحة لحظة بلحظة من خلال برامجها الموجودة على مدار اليوم دون توقف عبر هذا التردد:

على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11526.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة HD الجديد 2023

يمكن استقبال تردد قناة ابو ظبي الرياضية HD الجديد 2023 علي على القمر الصناعي النايل سات عن طريق البيانات التالية:

أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD على النايل سات

أسم القناة: أبوظبي الرياضية 2.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 على نايل سات

أسم القنوات: أبو ظبي الرياضية 3 و 4.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD الجديد 1,2,3 عرب سات

بالإضافة إلى أنه يمكن تنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

أسم القناة: أبوظبي الرياضية 1/2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 على قمر هوت بيرد

أسم القناة: AD Sports.

القمر الصناعي: HotBird.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD على ياه سات

أسم القناة: AD Sports.

القمر الصناعي: YahSat.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

الجودة: SD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على ياه سات

أسم القناة: AD Sports HD.

القمر الصناعي: YahSat A1.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra 2023

أسم القناة: Abu Dhabi Sports Extra.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أهم الأحداث الرياضية على قناة أبوظبي الرياضية

سوف يستمتع محبي الرياضة عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 بعدد ليس بقليل من الأحداث الرياضية والبطولات المتميزة التي يتم عرضها على القناة والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

الدوري الإيطالي لكرة القدم

الدوري الهولندي لكرة القدم.

كأس العرب للأندية الأبطال.

الدوري الأسترالي لكرة القدم.

بطولة كأس العالم للأندية.

مباريات كأس إيطاليا.

كأس رئيس دولة الإمارات.

كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

مباريات كأس آسيا.

دوري أبطال آسيا.

كأس السوبر الإماراتي.

بطولة دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

المصارعة الإماراتية.

كرة السلة الإماراتية.

بطولة مبادلة للتنس العالمية.

سوبر ليق فورميلا.

بطولة ناسكار.

الحقوق الحصرية لقناة أبوظبي الرياضية

كما أنه عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 سوف يستمتع متابعي القناة بعدد من الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناةو هذه الحقوق كالآتي:

تمتلك قناة ابو ظبي حقه البث من قناة مانشستر سيتي.

كما تمتلك القناة حق بث مباريات نادي بنفيكا على أرضه.

أهم برامج قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة

يمكن أيضاً عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج التي يتم إذاعتها على قنوات ابو ظبي الرياضية المختلفة وهي كالتآلي:

برنامج عالم ألعاب القوى.

برنامج الجوجتسو أسلوب حياة.

برنامج السرعة القصوى.

برنامج اكسترا تايم.

برنامج رواد الرياضة.

برنامج الرياضة حول العالم.

برنامج بنفيكا في 60 دقيقة.

برنامج الجولة.

خطوات ضبط تردد قناة ابو ظبي الجديد

في البداية عليك الضغط علي زر القائمة الموجودة في جهازك.

بعدها قم باختيار التثبيت اليدوي.

ثم عليك بعد ذلك ادخال التردد الخاص بالقناة كما الموجود اعلاه.

ثم قم بالضغط علي ايقونة البحث.

وبعد ان ينتهي البحث اضغط علي كلمة الحفظ.

واخيرا ستجد تم تنزيلها علي التلفاز الخاص بك.

تردد ابو ظبي الجديد

القمر الصناعي نايل سات التردد 11372 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القمر الصناعي نايل سات التردد 11411 (H) معدل الترميز 30000 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

تردد القناة بجودة SD

القمر الصناعي نايل سات التردد 11526 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 7/8 الجودة SD

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2023 على قمر عرب سات