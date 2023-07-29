أجدد وأقوى إشارة.. تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم
تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات
أبرز برامج قناة أبوظبي الرياضية
- “الملاعب اليوم”: برنامج يومي يقدم نشرة أخبارية حية وشاملة لأهم الأحداث والمباريات الرياضية الحالية.
- “الدوري الممتاز”: برنامج رياضي يركز على أخبار الدوريات المحلية والعالمية ويقدم تحليلات وتقارير مفصلة حول المباريات وأهم الأحداث.
- “كرة القدم العالمية”: برنامج يستعرض أبرز أخبار ومستجدات كرة القدم العالمية، بما في ذلك تغطية لأهم البطولات والأحداث الدولية.
- “سلة كورة”: برنامج رياضي يركز على كرة السلة ويقدم أخبارًا وتحليلات مفصلة لأبرز البطولات والدوريات في هذه الرياضة.
- “كأس العالم لكرة القدم”: برنامج خاص يُعرض أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
أقوى إشارة.. جداول ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد اليوم
كيفية استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 على جهاز الريسيفر
يمكنكم استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد على مختلف أجهزة الاستقبال بسهولة عبر اتباع التوجيهات الآتية:
- من جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول)، انتقل إلى قائمة الإعدادات (menu).
- قم بتحديد خيار التركيب (Installation).
- انتقل إلى التثبيت اليدوي (Manual installation).
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال القناة عبره.
- أدخل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز الموجودين في الجدول المذكور أعلاه.
- اضغط على “موافق” (OK) لبدء عملية البحث.
- بعد الانتهاء من البحث، اضغط على “حفظ” (Save).
ما هي مميزات قنوات أبوظبي الرياضية ؟
- تعد قنوات أبو ظبي الرياضية واحدة من أوائل وأكثر الفضائيات شهرة في مجال بث المحتوى الرياضي في الإمارات والدول العربية.
- تنقل مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية مباريات دوري الخليج بالإضافة إلى تقديمها لجميع الأخبار الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية.
- توفر القناة استوديو تحليلي قبل وبعد المباريات لتقديم تحليلات متعمقة للمباريات.
- كما توفر أيضًا بثًا مجانيًا يمكن مشاهدته بسهولة على أقمار النايل سات والعرب سات.
- يمكن متابعة البث المباشر للقناة عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات الهواتف الذكية.
- تقدم القناة بثها بجودة عالية الدقة (HD) و (SD) لتوفير تجربة مشاهدة ممتازة دون تقطيع أو تشويش.
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تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات
- التردد: 1226.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات
- التردد: 11804.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1
- على القمر الصناعي النايل سات
- التردد: 12226.
- معدل الترميز27500.
- معامل الاستقطاب: افقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة ssc نايل سات وعرب سات وبدر سات hd الناقلة للبطولة العربية مجاناً
- تردد القناة: 12226.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3
- تردد القناة: 11372.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
قناة أبو ظبي المفتوحة
ويستطيع عشاق كرة القدم متابعة التطورات الرياضية على قناة أبو ظبي المفتوحة لحظة بلحظة من خلال برامجها الموجودة على مدار اليوم دون توقف عبر هذا التردد:
- على القمر الصناعي النايل سات
- التردد: 11526.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة HD الجديد 2023
يمكن استقبال تردد قناة ابو ظبي الرياضية HD الجديد 2023 علي على القمر الصناعي النايل سات عن طريق البيانات التالية:
- أسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12091.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD على النايل سات
- أسم القناة: أبوظبي الرياضية 2.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12226.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: SD.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4 على نايل سات
- أسم القنوات: أبو ظبي الرياضية 3 و 4.
- القمر الصناعي: NileSat.
- التردد: 12467.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD الجديد 1,2,3 عرب سات
بالإضافة إلى أنه يمكن تنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:
- أسم القناة: أبوظبي الرياضية 1/2/3.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11804.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 على قمر هوت بيرد
- أسم القناة: AD Sports.
- القمر الصناعي: HotBird.
- التردد: 11747.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 3000.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية SD على ياه سات
- أسم القناة: AD Sports.
- القمر الصناعي: YahSat.
- التردد: 11938.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 3000.
- معامل تصحيح الخطأ: 8/9.
- الجودة: SD.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD على ياه سات
- أسم القناة: AD Sports HD.
- القمر الصناعي: YahSat A1.
- التردد: 12054.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية Extra 2023
- أسم القناة: Abu Dhabi Sports Extra.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12330.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
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أهم الأحداث الرياضية على قناة أبوظبي الرياضية
سوف يستمتع محبي الرياضة عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 بعدد ليس بقليل من الأحداث الرياضية والبطولات المتميزة التي يتم عرضها على القناة والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
- الدوري الإيطالي لكرة القدم
- الدوري الهولندي لكرة القدم.
- كأس العرب للأندية الأبطال.
- الدوري الأسترالي لكرة القدم.
- بطولة كأس العالم للأندية.
- مباريات كأس إيطاليا.
- كأس رئيس دولة الإمارات.
- كأس رابطة المحترفين الإماراتية.
- مباريات كأس آسيا.
- دوري أبطال آسيا.
- كأس السوبر الإماراتي.
- بطولة دوري الدرجة الأولى الإماراتي.
- المصارعة الإماراتية.
- كرة السلة الإماراتية.
- بطولة مبادلة للتنس العالمية.
- سوبر ليق فورميلا.
- بطولة ناسكار.
الحقوق الحصرية لقناة أبوظبي الرياضية
كما أنه عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 سوف يستمتع متابعي القناة بعدد من الحقوق الحصرية التي تمتلكها القناةو هذه الحقوق كالآتي:
- تمتلك قناة ابو ظبي حقه البث من قناة مانشستر سيتي.
- كما تمتلك القناة حق بث مباريات نادي بنفيكا على أرضه.
أهم برامج قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة
يمكن أيضاً عند استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج التي يتم إذاعتها على قنوات ابو ظبي الرياضية المختلفة وهي كالتآلي:
- برنامج عالم ألعاب القوى.
- برنامج الجوجتسو أسلوب حياة.
- برنامج السرعة القصوى.
- برنامج اكسترا تايم.
- برنامج رواد الرياضة.
- برنامج الرياضة حول العالم.
- برنامج بنفيكا في 60 دقيقة.
- برنامج الجولة.
خطوات ضبط تردد قناة ابو ظبي الجديد
- في البداية عليك الضغط علي زر القائمة الموجودة في جهازك.
- بعدها قم باختيار التثبيت اليدوي.
- ثم عليك بعد ذلك ادخال التردد الخاص بالقناة كما الموجود اعلاه.
- ثم قم بالضغط علي ايقونة البحث.
- وبعد ان ينتهي البحث اضغط علي كلمة الحفظ.
- واخيرا ستجد تم تنزيلها علي التلفاز الخاص بك.
تردد ابو ظبي الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11372 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|الجودة
|HD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11411 (H)
|معدل الترميز
|30000
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|HD
تردد القناة بجودة SD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11526 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|7/8
|الجودة
|SD
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الجديد 2023 على قمر عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11804 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|الجودة
|HD
محتوى قناة أبو ظبي الرياضية
- تقدم تردد قناة أبو ظبي الرياضية تغطية حية للعديد من المباريات والبطولات الرياضية المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرها.
- كما تعرض القناة برامج تحليلية يشارك فيها محللون رياضيون معروفون ويناقشون أحدث الأخبار والتطورات في عالم الرياضة ويقدمون تحليلاتهم للمباريات والبطولات المختلفة.
- تنتج قناة أبو ظبي الرياضية برامج حوارية تستضيف فيها لاعبين ومدربين وإداريين رياضيين للحديث عن تجاربهم وآرائهم حول مختلف قضايا الرياضة وتطوراتها.
- تقدم القناة برامج توثيقية تسلط الضوء على تاريخ الرياضة وأبرز اللحظات والإنجازات الرياضية التي حققها الرياضيون على مر العصور.
- تُغطي قناة أبو ظبي الرياضية المؤتمرات الصحفية والفعاليات الرياضية المتعلقة بالألعاب المختلفة وتقدم تقارير مفصلة عنها.
- تغطية الألعاب الأولمبية والبطولات القارية المختلفة، مثل كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا وغيرها من البطولات الرياضية الهامة.
- قناة أبو ظبي الرياضية تقدم برامج تعليمية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي الرياضي لدى المشاهدين.
أبرز البرامج التي تقدمها القناة
تسعى قناة أبو ظبي الرياضية الثانية بجد لاختيار أفضل البرامج الرياضية والمعلقين المتميزين لتلبية توقعات جمهورها، إذ تمتلك القناة حاليًا مجموعة رائعة من المعلقين والبرامج المتنوعة، ومن بين أبرزها:
- برنامج “الجولة” الرياضي.
- برنامج “RECAP” لإعادة النظر في أبرز الأحداث الرياضية.
- برنامج “أبو ظبي اليوم” لتغطية آخر الأخبار الرياضية.
- برنامج “كواليس الكرة” للإطلاع على ما وراء الكواليس في عالم الرياضة.
- برنامج “جيم أوفر” لمتابعة أحدث الألعاب والبطولات الرياضية.
- برنامج “الرياضة حول العالم” لتغطية أبرز الأحداث الرياضية العالمية.
- استوديو الدوري الإماراتي لتحليل المباريات والأداء الفني للفرق.