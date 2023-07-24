رابط نتائج التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر وزارة التربية والتعليم الرسمي moed.gov.sy

يتساءل الطلاب في سوريا عن النتائج الخاصة بهم عقب الإنتهاء من الامتحانات رغبةً في معرفة مدى تحصليهم الدراسي، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم السورية في توفير عدد كبير من خدماتها بشكل إلكتروني لكي توفر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، فهي نوهت إلى اقتراب موعد رفع الدرجات عبر الموقع الرسمي لها، لذا سنتطرق لتوضيح رابط نتائج التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب.

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج سوريا 2023 فور اعتماد الوزارة لها لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم السورية.

انقر على خانة النتائج ثم اختر التاسع سوريا ثم اكتب المحافظة التابعة لها.

اكتب رقم الاكتتاب ثم انقر على اظهار وسوف تحصل على نتيجتك.

وتجدر الإشارة إلى إلى أن هناك تداول لبعض الأخبار التي تُشير بإقتراب موعد الإعلان عنها ولكن وزارة التربية والتعليم السورية لم تُحدد حتى وقتنا هذا موعد مُحدد لنزولها، ولكن تراقبوها خلال الأيام القليلة القادمة وفي حال إعلانها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

مراحل التعليم في سوريا

تختلف المراحل التعليمية من دول لآخرى حيث تنقسم في دولة سوريا إلى مرحلتين وهما: