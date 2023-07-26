مُتاح الان.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن طريقة للاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بهم، وذلك من أجل التأكد من صحة القيمة المستحقة لهم، أو من أجل معرفة الزيادة التي تم إقرارها في قيمة المعاشات.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

وتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني

للاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الإنترنت. اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على خدمة “الاستعلام عن المعاش”. أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمعاشك، بما في ذلك قيمة المعاش والزيادة التي تم إقرارها.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر تطبيق الهاتف الذكي

للاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر تطبيق الهاتف الذكي، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على هاتفك الذكي. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك. اضغط على أيقونة “المعاشات”. اضغط على خدمة “الاستعلام عن المعاش”. ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمعاشك، بما في ذلك قيمة المعاش والزيادة التي تم إقرارها.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي من خلال البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي من خلال البريد الإلكتروني، وذلك من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني التالي:

في رسالتك، يرجى ذكر الرقم القومي الخاص بك واسم الأم وتاريخ الميلاد.

ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بمعاشك، بما في ذلك قيمة المعاش والزيادة التي تم إقرارها.

نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك.