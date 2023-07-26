الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم فقط 2023 هي موضوعنا اليوم، المعاشات هي نظام تأميني اجتماعي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال وعائلاتهم في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة. يُمول نظام المعاشات من خلال اشتراكات العمال وأصحاب العمل، ويُشرف على تنفيذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

استحقاقية المعاش

يحق للعمال الاشتراك في نظام المعاشات إذا كانوا يعملون لدى صاحب عمل خاضع للقانون، ويبلغون من العمر 18 سنة على الأقل، ولا يزيد عمرهم عن 60 سنة. يُحدد مقدار الاشتراكات التي يدفعها العامل وصاحب العمل على أساس قيمة الأجر المسجل.

يستحق العامل المعاش إذا بلغ سن الشيخوخة، أو إذا عجز عن العمل بسبب المرض أو الإصابة، أو إذا توفي. تختلف قيمة المعاش باختلاف عدد سنوات الاشتراك في نظام المعاشات، وقيمة الأجر المسجل.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم فقط 2023

يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم فقط من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الإنترنت. النقر على أيقونة “خدمات التأمينات الاجتماعية”. النقر على أيقونة “الاستعلام عن قيمة المعاش”. إدخال الاسم بالكامل. الضغط على زر “البحث”.

سيظهر بعد ذلك للمستخدم قيمة المعاش المستحق له.

ملاحظات

يجب أن يكون المستخدم مسجلاً على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أجل الاستعلام عن قيمة المعاش.

يمكن للمستخدم أيضًا الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الاتصال بالرقم المجاني 16222.

تختلف قيمة المعاش باختلاف عدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وقيمة الأجر المسجل.

لمن يصرف المعاش؟

يُصرف المعاش للعامل أو للورثة في حالة وفاته، ويُصرف المعاش لرئيس الأسرة في حالة وفاة العامل. يمكن للعامل أيضًا الحصول على معاش إضافي إذا كان يشترك في نظام المعاشات التكميلي.

يُعد نظام المعاشات من أهم الأنظمة الاجتماعية التي تُقدم الحماية الاجتماعية للعمال وعائلاتهم حيث يُساهم نظام المعاشات في الحد من الفقر والبطالة، ويُساعد في تحسين مستوى معيشة العمال وعائلاتهم.

لتلك الفقرة، نكون تعرفنا على كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم فقط.