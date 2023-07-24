بشرى سارة للمواطنين من التأمينات بصرف زيادة للمعاشات بنسبة 15%.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية بصرف زيادة المعاشات بنسبة 15% مما دفع المواطنين للبحث حول تفاصيل هذا الخبر، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون لكافة المواطنين لإعانتهم على متطالبات الحياة وخاصةً في ظل الظروف الأخيرة التي تمر بها البلاد، فأشارت إلى أن العدد المضاف لصرف المعاشات بلغ 10 مليون و 700 ألف شخص مستفيد.

زيادة للمعاشات بنسبة 15

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية عن استمرارية صرف الزيادة لكافة المستفيدين التي أعلن عنها من قبل مجلس الوزراء حيث تم تطبيقها وصرفها لأصحاب المعاشات مُنذ أبريل الماضي لعام 2023 حيث بلغت قيمتها 15% وفقًا لما أقره رئيس الجمهورية، حيث تهدف الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون للمواطنين لإعانتهم على شراء متطلباتهم اليومية، لذا سنتطرق لتوضيح الزيادة على حسب الراتب الذي يحصل عليه مستفيد المعاشات وجاءت على النحو التالي:

مستفيد المعاشات الذي يحصل على معاش تصل قيمته لـ 1300 جنيه يحصل على زيادة يبلغ قدرها 195 جنيه.

أما من يتقاضى معاش تصل قيمته لـ 2300 جنيه فيحصل على معاش قدره 324 جنيه.

الأشخاص الذي يحصلون على معاش قيمته 3500 جنيه يحصلون على زيادة قدرها 525 جنيه.

من يحصل على معاش قدره 4300 يحصل على زيادة قيمتها 645 جنيه.

هل زيادة المعاشات مستمرة؟

يتساءل الكثير من مستفيدي المعاشات في جمهورية مصر العربية عن هل الزيادة مستمرة أم لا فجاء الرد من قبل الجهات المسؤولة أنها مستمرة حيث توفر حياة كريمة للمواطنين ويتم صرف المعاشات في اليوم الأول من الشهر الميلادي ويستمر الصرف حتى يوم 6 من ذات الشهر.