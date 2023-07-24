مبرووووك للناجحين… نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع thanwya.com

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حالة من القلق بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاقتراب من انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لاوراق الاجابة ، مما جعل الطلاب يشعرون القلق والرعب ، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 .

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم التي أعلنت رفع حالة الاستعداد في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، هذا بالاضافة إلى الاستعانة بقوات الأمن لتأمين اللجان والكشف عن الهواتف المحمولة لمنع تسريب الامتحانات.

وصرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على متابعة عملية التصحيح داخل الكنترولات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشار “حجازي” إلى أن المؤشرات الأولية للتصحيح تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام والتي تخطت الـ 80% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية في مصر والتي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد “حجازي” خلال نهاية حديثه أن الطلاب سوف يتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال زيارة الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023