نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب والاسم رابط موقع وزارة التعليم السورية http://moed.gov.sy

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب والاسم في سوريا والاستعلام عنها بالخطوات بطريقة إلكترونية عبر رابط موقع وزارة التعليم السورية http://moed.gov.sy، سيكون متاحا الآن ليمكن التعرف عليها بمجرد اعتماد النتائج والإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في امتحان البكالوريا في سوريا للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وفي السطور التالية نوفر رابط موقع وزارة التعليم وكذلك رابط استعلام سريع وشغال لاستخراج النتيجة بالعلامات لجميع الطلاب في مختلف محافظات القطر السوري، حيث أعلنت الوزارة اقتراب موعد ظهور النتيجة، وفي السطور التالية نقدم لكم كافة التفاصيل.

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

تتلخص خطوات الاطلاع علي نتائج البكالوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدور الأول 2023 من موقع وزارة التربية السورية فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم السورية من خلال الضغط هنا.

اختيار نتائج الامتحانات.

النقر على النتائج النهائية لامتحانات التاسع الدورة الأولى لعام 2023.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب.

تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال رقم الاكتتاب.

النقر على أيقونة بحث.

سوف تظهر نتيجة الطالب بالاسم في حال اعتمادها وتحميلها على الموقع.

رابط استعلام نتيجة التاسع بالاسم

الجدير بالذكر أنه جاري تدقيق نتيجة التاسع في سوريا داخل غرف المتابعة المركزية والفرعية في جميع المحافظات لإنجاز المهمة وإصدار نتائج التاسع سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب في أقرب وقت.

ونتابع مع زائرينا نتيجة التاسع أولا بأول ويمكنكم الاطلاع عليها والاستعلام من خلال الرابط السريع من “هنا” وهو رابط مجاني يمكنكم الضغط عليه للتعرف على النتيجة فور اعتمادها من وزير التعليم.

وأخيرا نؤكد على أن موقعنا تابع ظهور النتيجة لحظة بلحظة لتوفيرها للطلاب سواء من خلال رابط نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب من الموقع الرسمي للوزارة أو عبر الرابط السريع فكونوا بالقرب منا.