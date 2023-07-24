رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023، ينتظر الطلاب في ليبيا بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2023، وتعتبر عبارة “نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023” من بين العبارات الأكثر بحثاً على محركات البحث، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية بأن عمليات التصحيح ستنطلق في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن نتيجة الدور الأول خلال شهر يوليو عبر موقع منظومة الإمتحانات الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لتسهيل حصول الطلاب على النتيجة دون الحاجة إلى الازدحام وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم خطوات الدخول علي Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 عبر منظومة الامتحانات وزارة التعليم الليبية.

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الطلاب سيتمكنون من الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية العامة ليبيا 2023 بسهولة وفور اعتمادها، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم، مشددًا على أهمية العمل على الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان النتيجة بأسرع وقت ممكن، لتخفيف الضغط عن الطلاب وعائلاتهم وتسهيل عملية التسجيل في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

يمكن للطلاب في ليبيا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية لعام 2023 واستخراج استمارة الشهادة الثانوية ليبيا عن طريق الخطوات التالية: