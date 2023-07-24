الوجبة الرابعة pdf| كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 في جميع محافظات العراق

في إطار المساعدات التي تقدمها دولة العراق إلى جميع المواطنين، فقد أعلنت عن موعد نشر أسماء المشمولين في الوجبة الرابعة بالرعاية الاجتماعية بمختلف المحافظات، حيث إن هذه الوجبات تأتي لإعانة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول على دعم مالي يُساهم معهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادي التي يمرون بها، إضافة إلى كم الركود الاقتصادي التي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من إضطرابات اقتصادية وغير ذلك.

موعد إعلان أسماء المشمولين في الوجبة الرابعة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراقة، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الرابعة بالرعاية الاجتماعية، اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، حيث إن هذه الوجبة شملت نحو 65 ألفًا و186 مستفيد ومستفيده، سيحصلون عليها فور نزول أسماءهم اليوم، مع العلم أن الوزارة نشرت الموقع الرسمي الخاص بها بحيث يتمكنوا من الاستعلام عن أسماءهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مكان.

المشمولين بالإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة ٢٠٢٣

بعد أن تم الإعلان عن موعد نشر أسماء المشمولين في الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية، فيمكن الأن الاستعلام عنها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-