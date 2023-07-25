مساحة 90 متر بالتقسيط” حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان ال18 لمحدودي الدخل اعرف الشروط

في الفترة الأخيرة، يبحث العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط عن فرص طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في عدد من المدن الجديدة، وقد تم الإعلان عن طرح 18 حالة لحجز هذه الشقق في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي، تتيح هذه الفرصة لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة وشروط ميسرة أيضًا، وتُعد هذه المبادرة خطوة هامة في دعم الطبقات الاجتماعية المحتاجة وتوفير فرصة للعيش بكرامة وراحة في مجتمعات مُحددة بتلك المدن الجديدة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

من المقرر فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ18 في نهاية العام الحالي أو في شهر يناير المقبل لعام 2024، يُفترض أن صندوق الإسكان الاجتماعي قد قام بتسليم عدد كبير من شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة، وهذا يُظهر الجهود المستمرة لتوفير الإسكان للمحتاجين والفئات ذات الدخل المحدود في المدن الجديدة، يُعتبر هذا التحرك خطوة هامة لدعم السكان وتوفير فرص إسكان مناسبة لهم.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

صندوق الإسكان الاجتماعي قد جعل عملية استعلام المواطنين عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 سهلة ومتاحة عبر وسائل متعددة، حيث يمكن للمواطنين الاختيار من بين الخيارات التالية للتواصل والاستعلام:

عبر الموقع الإلكتروني:

يُمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي واستخدام خدمة الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي للعام 2023، سيتيح الموقع واجهة سهلة ومبسطة للمستخدمين للتحقق من توفر الشقق وإجراءات الحجز.

عبر الهاتف المحمول:

يُمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الهاتف المحمول من خلال الأرقام التالية:

للاتصال من داخل المملكة: 1188 أو 5999 أو 5777

للاتصال من خارج المملكة: تضاف رمز المملكة قبل الأرقام التالية.

عبر الخط الأرضي:

يُمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الخط الأرضي على الرقم: 090071117

توفير هذه الوسائل المتعددة يهدف إلى جعل عملية الاستعلام وحجز الشقق أكثر سهولة ويُيسر للمواطنين الحصول على المعلومات والفرص المتاحة لهم.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

للتأكد من أهم الشروط المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يُجب أن يتوفر لدى المتقدم المواصفات التالية:

المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم على الأقل 21 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على شقق الإسكان الاجتماعي من قبل.

يجب أن يتوافر لدى المتقدم دخل يتراوح بين 6,000 إلى 8,000 جنيه مصري شهريًا في حال كان متزوجًا.

وأخيرًا، يُشترط أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

يتوقع أن يتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في الإعلان الـ18 بالمساحات التالية:

شقق بمساحة 75 مترًا مربعًا ومقدم قدره 15,000 جنيه.

شقق بمساحة 90 مترًا مربعًا ومقدم قدره 22,000 جنيه.

وسيتم تقسيط 90% من ثمن الشقة على مدى 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري، ويتم دفع الباقي الـ 10% عند استلام الشقة، يهدف هذا النظام إلى تيسير الدفعات على المتقدمين وتمكينهم من الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة وشروط ميسرة أيضًا.

من الجدير بالذكر أنه قد تختلف التفاصيل والشروط المحددة بناءً على سياسات صندوق الإسكان الاجتماعي والقوانين السارية في الوقت المحدد للإعلان عن هذه الفرصة، لذلك يُنصح المتقدمين المحتملين بمراجعة المصدر الرسمي للحصول على التفاصيل الكاملة حول عملية التقديم والشروط والأحكام المطلوبة.