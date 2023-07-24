الآن|نتائج التاسع 2023 حسب الاسم عبر موقع التربية السورية moed.gov.sy

نتائج التاسع 2023 حسب الاسم وكذلك رقم الاكتتاب سيكون متاحا الآن من خلال موقع البديل حيث سنوفر لكم رابط الاستعلام عن النتائج الذي أطلقته وزارة التربية السورية ويجري الآن تحميل نتائج التاسع الدورة الأولى للعام الدراسي 2023 ،كما سنوفر رابط استعلام سريع ومجاني لمعرفو النتيجة بالدرجات بإدخال رقم الاكتتاب ، وذلك في ظل تزايد البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء الامتحانات في شهر يونيو الماضي، مع خالص الأمنيات لجميع أبنائنا بالنجاح والتفوق.

نتائج التاسع 2023 حسب الاسم من موقع وزارة التربية السورية

يمكن اتباع خطوات استخراج نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب الدور الأول 2023 من موقع وزارة التربية السورية كالتالي:

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم السورية من خلال الضغط هنا.

النقر فوق خيار نتائج الامتحانات.

الضغط على النتائج النهائية لامتحانات التاسع الدورة الأولى 2023.

تحديد القسم التابع له الطالب.

اختيار المحافظة التابع لها.

كتابة رقم الاكتتاب.

الضغط على أيقونة بحث.

انتظار تحميل نتيجة الطالب بالاسم في حال اعتمادها من الوزير ورفعها على الموقع.

رابط نتائج التاسع 2023 حسب رقم الاكتتاب و الاسم

سيتم توفير نتيجة التاسع حسب الاسم بعد انتهاء تدقيق الدرجات في غرف المتابعة المركزية والفرعية بجميع المحافظات.

وبمجرد اعتماد النتيجة، سيقوم الوزير بإعلان أسماء أوائل التاسع، والسماح بتحميل النتائج على موقع الوزارة والمواقع الأخرى.

كما ستتوفر النتيجة من خلال رابط يقدمه موقع البديل يمكنكم الضغط عليه واستخراج الدرجات من “هنا“.

موعد إعلان نتيجة التاسع سوريا

الجدير بالذكر أنه من المنتظر ظهور نتائج الصف التاسع 2023 سوريا في جميع المحافظات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية في أقرب وقت. ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال رقم الاكتتاب واسم الطالب بالدخول إلى الروابط التي ذكرناها، ومتابعة تحديث الأخبار في موقعنا لمعرفة النتيجة في الحال.