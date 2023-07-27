“ليــنك مٌباااشر” natiga4dk.net نتائج التاسع 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية | | ايمت نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط 2023 جميع المحافظات

نتائج التاسع 2023 سوريا، مازالت تتصدر عبارة نتائج التاسع 2023 سوريا كافة محركات البحث في جميع أنحاء سوريا، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل كبير خلال الفترة الخيرة خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، وقد أشارت وزارة التربية السورية إلى أنه قد اقترب الانتهاء من كافة الأعمال الامتحانيه الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في معظم لجان التصحيح على مستوى الجمهورية السورية، وأنه ضمانًا لتطبيق مبدأ الشفافية في التصحيح والعدالة في توزيع الدرجات قد استغرق عمليات التصحيح كل هذا الوقت، رغبةً وحرصًا من الوزارة على مستقبل أبنائها، ومن خلال هذا المقال نضع بين يديكم أحدث التطورات وأجدد التفاصيل فيما يخص موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف التاسع، فتابعوا معنا.

نتائج التاسع 2023 سوريا

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية السورية أنه جاري العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات التي لم ينتهي بها التصحيح وفور الانتهاء سيتم رصد الدرجات ورفع نتائج التاسع 2023 سوريا على الموقع المختص لإعلان النتائج، وفي ظل استعداد كافة الطلاب وأهلهم وذويهم لاستقبال النتائج فأشار الدكتور درام طباع وزير التربية إلى أن أقصى موعد للإعلان عن النتائج للطلاب هو يوم الجمعة القادم ومن المتوقع أن تظهر النتائج قبل الجمعة في حال انتهاء التصحيح والتدقيق في كل المحافظات، كما أشارت الوزارة إلى أن معظم مؤشرات التصحيح تدل بشكل واضح على ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح في كافة المواد مقارنة بالسنوات السابقة.

رابط استخراج نتائج التاسع 2023 سوريا

وفق التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السورية فيما يخص ظهور نتائج التاسع 2023 سوريا فإن كافة النتائج ستظهر بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة في نهاية الأسبوع الحالي، وللاستعلام عن النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية مباشرة.

مباشرة. الدخول على موقع نتيجة نت .

. اختيار نتائج التاسع 2023 وتحديد البحث عنها حسب الاسم أو حسب رقم الاكتتاب.

كتابة الاسم كاملًا.

كتابة رقم الاكتتاب.

الضغط على عرض النتيجة أو بحث.

حالة من الترقب والانتظار تنتاب جميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات السورية المختلفة، فالبعض يشير إلى أن نتائج التاسع 2023 سوريا ستظهر اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 ولكن كل هذه إشاعات فقط، حيث لم تشير الوزارة في أي بيان رسمي إلى ظهور النتائج اليوم، ولكن تم الإشارة إلى انتهاء التصحيح في محافظة حلب رسمياً، ولم يتبقى سوا محافظة واحدة فقط التي لم ينتهي بها التصحيح وهي محافظة ريف دمشق ومن المقرر انتهاء التصحيح خلال الساعات القليلة القادمة وسيتم إعلان النتائج بحد أقصى يوم الجمعة القادمة.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

حالة من الانتظار الطويل تستمر بين جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات السورية حيث لم ينتهي تصحيح أوراق إجابات الطلاب حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن ينتهي اليوم ويتم اعتماد النتائج غدا أو الخميس، ووفقاً لتصريحات وزير التربية فإن أقصى موعد لظهور تلك النتائج هو الجمعة.

أخيراً وبعد طول انتظار أعلنت كافة لجان التصحيح في جميع المحافظات السورية المختلفة عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الطلاب، وتم البدء مباشرة في أعمال التدقيق ورصد درجات الطلاب لتبدأ بعدها على الفور عملية اعتماد النتائج من جانب السيد وزير التربية والتعليم السوري، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة من يوم الخميس 27 يوليو 2023.

تطبيق نتائج الامتحانات نتائج التاسع 2023

أعلنت المصادر المؤكدة من داخل وزارة التربية السورية أن ظهور نتائج التاسع 2023 الدور الاول سيكون في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس 27 يوليو 2023، ويمكن للطلاب استخراج النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت وذلك حسب الاسم أو حسب رقم الاكتتاب، كما يمكن أيضاً استعلام النتائج من خلال تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا التابع لوزارة التربية.