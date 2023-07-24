نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا يترقبها جميع الطلاب والآباء باعتبار أن نهاية المرحلة الثانوية تعد أمرا هاما للجميع حيث تحدد مستقبل الطالب التعليمي بل والوظيفي أيضا، لذلك ننشر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني الذي تم إطلاقه للتيسير على الطلاب وتوفير النتيجة بكل سهولة، كما نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول برقم الجلوس وكذلك كافة المعلومات الخاصة بالنتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

كشف وزير التربية والتعليم في ليبيا، موسى المقريف، أنه سيتم اعتماد نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا لعام 2023 بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق في المراكز المخصصة، وأكد الوزير أنه سيجري إتاحة النتيجة للطلاب من خلال رابط نشرته وزارة التعليم و ستكون النتيجة متوفرة مجانا برقم الجلوس فقط.

ويقدم موقع البديل رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة في ليبيا مجاني وسريع، وللحصول على النتيجة ما عليكم سوى الضغط عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية من “هنا“

كتابة اسم الطالب ثلاثيا بشكل صحيح.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كتابة رقم القيد.

متابعة كافة الخطوات.

ستظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالدرجات فور رفعها على الموقع.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية 2023

ينتظر 123،491 طالب وطالبة ل نتيجة الامتحانات بعد أن قاموا بأدائها في 8،515 لجنة امتحانات، تحت إشراف نحو 2،372 مراقبًا، و20،793 ملاحظًا، و884 مرشدًا نفسيًا، و131 مشرفًا للفئات الخاصة، و3،536 شخصًا للحراسة، و1،450 شخصًا للإشراف والمراقبة، وذلك وفقا لإحصاءات وزارة التعليم الليبية.

ويتابع موقع البديل الأخبار الرسمية الموثوقة التي تصدر عن الوزارة والخاصة بالنتائج، وسوفر النتيجة للطلاب بمجرد اعتمادها من الوزير، فكونوا بالقرب من موقعنا لمعرفة الجديد.