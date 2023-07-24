اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 PDF جميع المحافظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة، في بادرة طيبة تجاه مواطني شعب العراق وانطلاقًا من الحرص على المساهمة في رفع الأعباء عن كواهل الكثير من مواطني الشعب العراقي، أعلنت وزارة العمل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 جميع المحافظات، حيث تقدم الحكومة العراقية لمواطنيها الدعم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من مواطني الشعب العراقي وكذلك العالم كله، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كشوفات بالأسماء في جميع المحافظات للرجل والمرأة وخطوات الاستعلام عن الكشوفات الخاصة بهم.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو للعام 2023، وأن إجمالي عدد المشمولين للحصول على هذه الوجبة قد تكون من حوالي 65 ألفًا و 186 من الراغبين في الحصول على الوجبة 4 الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وأكدت الوزارة أنه قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة بعناية تمهيدًا لوصول الحقوق إلى مستحقيها، كما قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاستمرار في مبادرة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبات الإضافية لمواطني الشعب العراقي، لذا فقد تقرر مد مبادرة الرعاية الاجتماعية على أن يتم تكرارها بشكل دوري كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، حيث سيتم إصدار وجبة جديدة خلال تلك الفترة لمساعدة مواطني الشعب العراقي على تجاوز تلك الفترة الصعبة.

كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يمكن للراغبين في الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: