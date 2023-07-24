ترقبوا هنا..رابط نتيجة تالته ثانوي 2023 برقم الجلوس ” على – أدبي ” عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net/thanwya

رابط نتيجة تالته ثانوي ٢٠٢٣ برقم الجلوس وتعلن النتيجة في بداية الشهر المقبل وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي على المواقع الإخبارية والذي أعلن به عن أنه بالفعل انتهاء تصحيح بعض المواد الدراسية وجارى الانتهاء من الباقي على أن تكون النتيجة متاحه في شهر أغسطس المقبل على موقع الوزارة التربية والتعليم المصرية برقم الجلوس والاسم الخاص بالطلاب.

رابط نتيجة تالته ثانوي 2023 برقم الجلوس

بدأ الآن كلاب الثانوية العامة في مصر في البحث عن مواقع الحصول على النتيجة إلكترونيا والتي من أهم تلك المواقع موقع وزارة التربية والتعليم المصرية والذي هو من اشهر المنصات التي تقدم خدمات النتيجة بالإضافة إلى مجموعة مواقع اخرى منها موقع نتيجه نت ومواقع الجرائد الإخباري شهيرة مثل اليوم السابع وغيرها

نتيجة الثانوية العامه 2023 دور الأول

تعلن نتائج الدور الأول للطلاب الثانوية العامة في مصر في خلال أسبوعين من الآن على موقع الوزارة فور أن يقوم وزير التربية والتعليم المصري، باعتمادها وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامه للعام الدراسي2023 في مؤتمر صحفي يذاع على الهواء مباشره ومن ثم تكون النتيجة متوفر على الموقع التالى:

ادخل هنا على لينك موقع نتيجة نت

ادخل رقم جلوسك بشكل كامل وصحيح.

ادخل اسمك رباعي الخاص بالطالب .

حدد القسم العلمي الخاص بك.

انقر على. عرض النتيجة.

وننتظر الآن من الوزير أن يعلن عن موعد المؤتمر الصحفي الذي يعلن به أسماء أوائل الثانوية العامة ، وبالتالى تم رفع الدرجات على موقع الوزارة .