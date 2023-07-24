natiga thanwya رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس “تعلن هنا” عبر رابط موقع الوزارة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب القسمين العلمي والأدبي في جمهورية مصر العربية والتي يتم إعلانها وقت لآخر تصريحات وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازى على انها سوف تكون متاحة مع مطلع شهر أغسطس المقبل على موقع الوزارة والمواقع الإخبارية الأخرى التي المتخصصة بإعلان نتائج الشهادات الحكومية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي من أداء امتحانات الثانوية العامة في جميع الأقسام يوم 13 يوليو الماضي والتي شهدت امتحانات ها العام على حالة ن الجدل الواسع بين الطلاب حول صعوبتها وغموض بعض أجزاء في الكثير من المواد وكان بالأخص لطلاب القسم العلمي بشعبته العلوم والرياضه، بينما جاءت امتحانا القسم الأدبي أغلبها في مستوى الطالب المتوسط.

نتيجة تالته ثانوي 2023 برقم الجلوس

متبقي اقل من أسبوعين على إعلان نتيجة ثانويه العامة 2023 على موقع الوزارة التربية والتعليم والذي يمكنك الاستعلام من خلال اتباع إلى الخطوات التالية:

خل على لينك موقع وزارة التربية والتعليم.

اختار خدمات استعلام عن النتائج.

اختار نتيجة الثانوية العامة.

ادخل رقم جلوس الطالب.

انقر على عرض النتيجة.

وقد اعلن الوزارة الآن عن نسب النجاح في المواد الدراسية للثانوية العامة وكنت مبشرة لغاية على الرغم من صعوبة بعض المواد لهذا العام وكانت على النحو التالي: