قانون العمل الجديد .. هذه الفئة من المواطنين أتاح لها تخفيض ساعات العمل فأعرف من هم

تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ قرار مهم يتعلق بتخفيض ساعات العمل لفئات معينة في القطاعين الخاص والحكومي، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون العمل الجديد، يأتي هذا القرار بعد مناقشته في مجلس النواب، ويهدف إلى منح موظفي الحكومة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بعض المزايا التي تُسهم في تحسين جودة حياتهم العملية، ومن بين هذه المميزات يأتي تخفيض ساعات العمل اليومية لفئات محددة تحت شروط معينة، وفقًا لما ورد في قانون الخدمة المدنية، ويأتي ذلك استجابةً لإحتياجات الموظفين وتحسين ظروف عملهم، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة الموظف والمجتمع على حدٍ سواء.

تحديد أيام ومواقيت العمل وتوزيع الساعات وفقًا لقانون الخدمة المدنية

ووفقًا للمادة 45 من قانون الخدمة المدنية، يُفترض أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيتها وتوزيع عدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة المجتمع، مع مراعاة أن يكون عدد ساعات العمل الأسبوعية لا يقل عن 35 ساعة ولا يزيد عن 42 ساعة، ويتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذو الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، وفي حالات أخرى محددة في اللائحة التنفيذية.

قرار تخفيض ساعات العمل في الدولة

تعتبر الأسباب التي أدت إلى تخفيض ساعات العمل للموظفين في الدولة هي لتخفيف الأعباء والضغوطات التي يواجهها العاملون في القطاعات الحكومية والإدارية، وقد نفذت الحكومة قرار تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين في القطاعات الحكومية، وذلك استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف العمل للموظفين وتخفيف الضغوط عنهم في القطاعات الحكومية والإدارية، وبعد إجراء تخفيض رسمي لساعات العمل لبعض الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، أصبحت ساعات العمل الجديدة تبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وبهذا التحسين، أصبحت ساعات العمل الرسمية 6 ساعات فقط لبعض الفئات في الدولة، بالإضافة إلى ذلك يتم تعطيل العمل في يوم الجمعة ويُعتبر إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية.

الفئات التي يتم تخفيض ساعات العمل لها

تم تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات التي تعمل في القطاعات الحكومية، وهم كالتالي:

• ذوو الهمم والاحتياجات الخاصة: تم تخفيض ساعات العمل للأشخاص الذين يعانون من إعاقة، وأيضاً للأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

• الأم المرضعة: يُسمح للأم المرضعة التي تعمل في القطاع الحكومي بالتأخير لمدة ساعة كاملة عن مواعيد العمل الرسمية، لتتمكن من الاهتمام بطفلها الرضيع.

• تم تفعيل نظام العمل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بهدف تخفيف التزاحم بين الموظفين، كما تم تقسيم فترات العمل بحيث يعمل جزء من الموظفين في الفترة الصباحية والجزء الآخر يعمل في الفترة المسائية.

• تم اتخاذ هذه الخطوات لتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لهذه الفئات، وتأتي ضمن جهود الحكومة لدعم التنمية المستدامة والمساواة في الفرص العملية للموظفين في الدولة.