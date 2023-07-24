نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس [علمي – أدبي – ديني] عبر موقع وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم ليبيا

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، ينتظر جميع أولياء الأمور وأبناؤهم بشدة ظهور نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الاول حيث انتهى طلاب الثانوية العامة في جميع المدن الليبية من أداء امتحانات الثانوية العامة منذ ما يقرب من شهر، وعلى الفور بدأت لجان التصحيح على مستوى الجماهيرية الليبية في أعمال التصحيح مرورًا بمرحلة المراجعة ووصولًا إلى مرحلة رصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل السيد الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم بدولة ليبيا، ونرصد لكم من خلال مقالنا هذا كافة التفاصيل الخاصة بموعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، كما نضع بين يديكم صورة كاملة عن خطوات الاستعلام عن النتائج فور ظهورها مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

ساعات قليلة ويتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول والتي بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة حوالي 123،491 طالب وطالبة، وبمجرد أن انتهى الطلاب من أداء اخر امتحان لهم في تلك المرحل بدأ الكثير منهم في الإعداد والتخطيط للمرحلة التالية من حياته التعليمية، وتعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم وأكثر المراحل التعليمية خطورة ليس في ليبيا وحدها بل كل البلاد العربية، نطراً لأن تلك المرحلة يترتب عليها مستقبل الطالب الجامعي ومن ثم مستقبله المهني، لذا أصدرت وزارة التربية والتعليم ليبيا بيانًا أوضحت فيه أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قد انتهت بالفعل وجاري الآن رفع الدرجات استعداداً لاعتماد النتائج من جانب السيد الوزير في مؤتمر صحفي يقام تمام الساعة الواحدة 1:00 ظهر غداً الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

رابط نتائج الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:-