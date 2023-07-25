لينك توة” نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم الجلوس والاسم عبر وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly

اجتاز الطلاب في ليبيا امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي مرحلة مصيرية وحاسمة في مسيرتهم التعليمية، وبعد انتهاء الامتحانات بدأ الجميع في انتظار نتائجها بفارغ الصبر، تصاحب هذه اللحظات من الانتظار التوتر والترقب، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر عن نتائج الامتحانات على محركات البحث، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح ستبدأ قريبًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية في ليبيا 2023 خلال شهر يوليو، وستقوم الوزارة بذلك عن طريق موقعها الإلكتروني الذي أُنشئ ليُسهِّل حصول الطلاب على نتيجتهم ويحجب الازدحام والضغط على النظام.

نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

أكد وزير التربية والتعليم في ليبيا، السيد موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، أنه بإمكان الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية فور اعتمادها عبر الموقع الإلكتروني وباستخدام رقم الجلوس فقط، وأكد الوزير على أهمية الانتهاء من عمليات التصحيح بأسرع وقت ممكن والإعلان عن النتائج، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عملية الحصول على النتائج للطلاب، وتقديمها بسرعة وفعالية، وبفضل النظام الجديد، يمكن للطلاب متابعة نتائجهم بسهولة وفور إعلانها، كما يُؤكد الوزير على أهمية الجهود المبذولة لإستكمال عمليات التصحيح بكل دقة وتأكيد النتائج بدقة قبل الإعلان عنها، مع الحرص على سرعة الإعلان بمجرد الانتهاء.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023

إليك خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا: