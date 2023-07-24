نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي … جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي، شهدت الاونة الاخيرة اهتمام كبير من الآباء والأمهات بالتعرف على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023-2024، فقد تم بداية التسجيل في يوم الخميس الأول من شهر يونيو 2023 واستمر لنهاية الشهر وبدء البحث علي النتائج ومن خلال المقال التالي سوف نعمل علي توفير رابط مباشر لإستخراج النتائج والاطلاع عليها بالوقت الحالي عقب اعلان الوزارة النتيجة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي

تم الانتهاء خلال الشهر الماضي بالانتهاء من عملية التقديم في مرحلة رياض الأطفال من خلال ان يتم الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وتم الاعلان عن اقتراب الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023/2024 بالاسم والرقم القومي سواء اللغات أو المدارس التجريبية وستعلن خلال ساعات من وقتنا.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

يوجد بعض من الاوراق والمستندات التي لابد من تقدمها ومنها.

صور بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

يتم تقديم شهادة ميلاد وثلاث صور.

وصل مياه حديث باسم الأب أو باسم الجد.

10 صور حديثة مقاس 46.

يقدم الدمغات المطلوبة.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

يمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023-2024، من خلال الاتي.