نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بالإسكندرية للمدارس الرسمية واللغات kg-alex.com

يهتم بالبحث الكثير من أولياء الأمور للحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023/2024، فقد تم الاعلان منذ نهاية الشهر الماضي باغلاق باب التقديم الكترونيًا، تمهيدًا لتوزيع الأطفال على مدارس ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

صرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أنه تم غلق باب التقديم وانه يتم الان توزيع وتسكين الأطفال على المدارس، والتي سيعلن عنها بشككل الكتروني وسيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال ساعات قليلة وتسكين جميع الأطفال فى مدارسهم، وذلك بعد ان تم البدء بأعمال التوزيع على المدارس.

تنسيق رياض اطفال الاسكندرية 2023 /2024

قد اعلن عن وصول عدد المقبولين في مرحلة رياض الأطفال للعام الجديد بالاسكندرية، 33 ألف طفل، لغات، بينهم ما يزيد عن 24 ألف طفل فوق 5 سنوات والباقى تحت سن 5 سنوات فقد تم فتح باب التقديم لرياض الاطفال (رسمى لغات – رسمى لغات مميز)، 1 يونيو وانتهي بانتهاء الشهر.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بالإسكندرية

يمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص ويتم من خلال الاتي.