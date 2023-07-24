نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 الجيزة للمدارس الرسمية واللغات gizaedu.net/kg

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 الجيزة، يبحث الكثير عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالجيزة، فقد تم الانتهاء من تقديم رياض الأطفال 2023 -2024 في اواخر شهر يونيو الماضي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال الجيزة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال الجيزة

تم التصريح من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان موعد بداية التقديم لرياض الأطفال 2023 أول يونيو الماضي وحتى نهايته، للمدارس الرسمية للغات على مستوى محافظة الجيزة وصرحت عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال، من خلال الرقم القومي لولي الامر.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال موقع التقديم لرياض الأطفال والدخول إلكترونيا ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع تنسيق رياض الأطفال.

استخدام الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور.

ستظهر لولي الأمر حالة الطلب سواء مقبول أو مرفوض أو تحت المراجعة.

الاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال عبر موقع الوزارة

يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال عبر الإدارة التعليمية او من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى موقع تقديم رياض الأطفال بالجيزة.

النقر على زر الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

يتم إدخال الرقم القومي للطالب والضغط على الاستعلام.

من المتوقع ان يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاوراق التي يتم تقديمها للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال 2024