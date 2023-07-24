نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهره بالرقم القومي 2024 بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات

يبحث الكثير للتعرف على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال محافظة القاهرة، كما انه تم الاعلان من الوزارة عن استعداد الإدارات التعليمية للاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 خلال ساعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهرة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال القاهره بالرقم القومي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم التقدم للالتحاق برياض الأطفال القاهرة إلكترونيًا للعام الدراسي 2023/2024 من بداية الشهر الماضي حتى نهايته ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال ساعات قليلة حيث تعمل كل إدارة وان الوزارة اعلنت عن الأولوية للطلاب الأكبر سنًا، وسيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية لغات وعربي.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 محافظة القاهرة

يمكننا الاستعلام عن التنسيق بعد ان تم التقدم له عدد كبير ويهتم اولياء الامور بالتعرف على المدرسة التي تم القبول بها ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

اختار الإدارة التابع له الطاب.

ستضغط على زر التقديم لرياض الأطفال.

يتم الذهاب إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

يسجل ولي الأمر الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب.

الاوراق والمستندات للتقديم لرياضة الأطفال

يتم توجه ولى الأمر إلى المدرسة بعد قبول الطفل في تنسيق رياض الأطفال، ويتم تقديم الاتي.