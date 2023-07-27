ترقبوا نتيجة الثانوية الازهرية 2023 الدور الاول برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

نتيجة الثانوية الازهرية 2023، أوشكت نتيجة الثانوية الازهرية 2023 على الظهور حيث ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وذويهم ظهور النتيجة على أحر من الجمر، فبمجرد أن أنهى الطلاب أخر امتحاناتهم في الثاني عشر من شهر يوليو الجاري وبدأت الأسئلة المعتادة والمتكررة حول موعد إعلان النتائج وكيفية الاستعلام عنها، حيث يسعى الطلاب إلى الاطمئنان على ما تم بذله من جهد في المذاكرة والتحصيل طيلة عام دراسي كامل، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال فنقدم لكم كل ما يخص النتيجة من الموعد ورابط استخراج درجات الطالب فور الإعلان عن النتائج مباشرة.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

فيما يخص الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسمياً فلم يصدر أي بيان أو تصريح من الأزهر الشريف فيما يخص ذلك الأمر حتى وقتنا الحالي، وخاصة وأن عمليات التصحيح الخاصة بالأوراق الامتحانيه قد بدأت وانتهت منذ فترة قليلة لا تتعدي 10 أيام، وفي الوقت الحالي تقوم مراكز التصحيح والتي يبلغ عددها 16 مركز والتي اعتمدها الأزهر الشريف بعملية المراجعة ورصد الدرجات في خطوة أخيرة قبل قيام السيد محمد الضويني وكيل الأزهر باعتماد النتيجة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إمام الجامع الأزهر، وتشير بعض المصادر من داخل الأزهر الشريف إلى أن النتائج من المتوقع أن تظهر يوم الخميس المقبل أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، وذلك حيث ظهرت نتيجة العام الماضي بعد انتهاء الامتحانات بنحو 20 يوم تقريباً.

رابط نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2023

يمكن لكافة طلاب الأزهر الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 فور ظهورها اتباع الخطوات التالية بكل سهولة ودون الخروج من المنزل:-

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت أو نتيجة الثانوية الأزهرية.

على الإنترنت أو نتيجة الثانوية الأزهرية. النقر على خدمات الأزهر الشريف.

اختيار نتيجة الثانويه الأزهرية 2022/2023.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

بات اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2023 قريب جداً حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يتم فيه الإعلان عن الأوائل ونسب النجاح، وعلى غرار الأعوام السابقة يقوم الشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر بالاتصال هاتفياً بالطلبة الأوائل لتهنئتهم.

بوابة الازهر نتيجة الثانوية 2023

كان اجمالي عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2022-2023 بلغ نحو 141,509 طالب وطالبه وزعوا على 588 لجنة على مستوى كافة المحافظات المصرية المختلفة، وهم الآن في حالة من الترقب للإعلان ظهور النتائج ومن المتوقع إعلانها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

اوائل الثانوية الأزهرية 2023 الدور الاول

تم الإعلان الآن بشكل رسمي عن اوائل الثانوية الأزهرية 2023 حيث هنأ الدكتور أحمد الطيب طلاب المركز الأول عن طريق مكالمة هاتفيه، وجاءت أسماء الطلبة الأوائل على النحو التالي:-

القسم العلمي: [أسماء عبد الله السماحي، عصام هلال الحريري، حبيبة السيد خليفة] – نسبة 99.85% – مجموع 649.

القسم الأدبي: الطالبة ثراء سمير الرشيد – نسبة النجاح 97.94%، الطالبة حبيبة حمدي عبد الرحمن – نسبة النجاح 97.46%، ندى حسين السعودي – نسبة 97.46.

المكفوفين: المركز الأول: الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار – نسبة النجاح 93.33%

المركز الثاني: الطالب بلال محمد جمعة بنسبة 92.22%، المركز الثالث: الطالب احمد مقتدي صابر بنسبة 91.27%.

أما عن العشر الأوائل للثانوية الأزهرية فسيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي سيقام غداً الخميس 27 يوليو 2023 رسمياً بعد نهاية المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد النتيجة من جانب الدكتور محمد الضويني.

نسبه نجاح الثانويه الازهريه 2023 في مصر

خلال ساعات قليلة قادمة سيتمكن طلاب الثانوية الازهرية من استخراج نتائج الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت، وذلك حيث سيتم اعتماد النتائج وإعلان نسبة نجاح الثانويه الازهرية 2023 في مصر وكذلك إعلان أسماء العشرة الأوائل في كل قسم، يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق وفور إعلان النتيجة سنرد عليكم بمجموع الطالب ونسبة النجاح بإذن الله.