حكايات”يا خبر بقروش ودنانير” صرف مبلغ مفاجئ من الحكومة لأصحاب المعاشات فقط لتلك الفئات 2023 لشهر أغسطس

صرف مبلغ مالي كبير لمعاشات أغسطس يتطلع الكثير من المواطنين المصريين من أصحاب المعاشات والمستحقين إلى صرف مبلغ مالي كبير لقيمة معاشات شهر أغسطس، كزيادة ثانوية متعارف عليها كل عام حيث يتم صرفها مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس؛ ليتم الإعلان الرسمي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه تم تبكير إضافة الزيادة الثانوية لأصحاب المعاشات لهذا العام من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يكون صرف الزيادة الثانوية اعتباراً من شهر إبريل الماضي بشكل مسبق عن الشهر الرسمي والمتعارف عليه بشهر الزيادات الثانوية للمعاشات وهو نهاية شهر يوليو.

صرف مبلغ مالي كبير لمعاشات أغسطس

يستطيع أصحاب المعاشات التعرف على مبلغ المعاشات المستحق بعد إضافة الزيادة الثانوية للمعاشات، على أن يتم صرف المعاشات للمواطنين من المستحقين على النحو التالي:

يحصل المواطن المصري على زيادة لقيمة المعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهاً، وتكون نسبة زيادة المواطن الذي يقوم بصرف معاش شهري بقيمة 2300جنيه بعد زيادة راتبه الشهري إلى 2645 جنيهاً، ويحصل المواطن الذي يصرف معاش بقيمة 3500 على زيادة تجعل قيمة المعاش تصل إلى 4025 جنيهاً، كما يصل معاش المواطن الذي يحصل على 4300 جنيه على زيادة تجعل المعاش يصل إلى 4945 جنيهاً، المواطن الذي يقوم بصرف معاش بقيمة 5300 يصل بعد الزيادة إلى 6095 جنيهاً ويحصل المواطن صاحب معاش 6500 جنيه على زيادة يصل بها المعاش إلى 7465 جنيهاً.

قانون التأمينات الاجتماعية لزيادة المعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية للمعاشات الصادر برقم 148 لعام 2023 على أن تكون نسبة الزيادة الثانوية المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 15 %، يكون الحد الأدنى للزيادة لا يقل عن 170 جنيهاً وألا تزيد القيمة المالية للزيادة في المعاش على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهر في 30 يونيو من كل عام، حيث أوضحت الدكتورة نيفين القماح وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان رسمي للوزارة أن قيمة المعاشات الرسمية التي يتم صرفها للمواطنين زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 295 مليار جنيه مصري يتم صرفهم لحوالي 11 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات.

تحديث اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري حيث أن معاشات الشهور تكون دائماً مفيدة لأصحابها حيث أن الجميع في كل بداية شهر ميلادي ينزل له معاش بما يعاد ما كان يتقاضى بشكل مفيد لأسرته، ويمكن لجميع أصحاب المعاشات الاستفسار الكامل والتام عن كيفية معرفة الزيادات الخاصة به في شهر اغسطس المقبل من معاشات المصريين.