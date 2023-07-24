نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2024 سوهاج موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2024 سوهاج، يبحث أولياء الأمور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بسوهاج كماة انه تم الاعلان عن إغلاق موقع التقديم الإلكتروني خلال نهاية الشهر بل انه تم بدابة التقديم من 1حتى 30 يونيو ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوهاج.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوهاج

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال أيام قليلة عقب الانتهاء من حصر طلبات التقديم والتوزيع الجغرافي للتقديمات.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بسوهاج

يمكن لولي الأمر الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة سوهاج 2023 من خلال ان يتم الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم، باتباع عدة خطوات ومنها.

الدخول على حساب ولي الأمر التي تم التقدم من خلاله.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

كتابة بيانات الدخول من الاسم والرقم السري.

اختيار نتيجة رياض الأطفال.

تظهر النتيجة بالقبول، وفقا للتوزيع الجغرافي أو عدم القبول.

تظلمات تقديم رياض الأطفال 2023

تمكننا مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعد ان يتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بتنسيق رياض الأطفال بمحافظة سوهاج، ان يتم تقديم تظلمات وتقديم طلبات النقل والتحويل وتحديد أسباب الاستثناءات.

شروط الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات