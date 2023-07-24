“من هنــا” رابط موقع بوابة مصر الرقمية للأستعلام واستخراج الكارت الموحد بديل البطاقة 2023

يقوم المواطنين بالبحث عن رابط بوابة مصر الرقمية ، حيث أنهم يرغبون في القيام بالكثير من الخدمات الإلكترونية، التي تتعلق ببطاقة التموين، ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابة الإلكترونية تقوم بالتسهيل على جميع المواطنين الخدمات الخاصة بهم، إذ أنه من الممكن أن يقوموا بالعديد من الخدمات التي لا تحصى، بواسطة هذه البوابة الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب وزارة التموين، وفي السطور القادمة سوف نوفر رابط البوابة.

بوابة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين رابط بوابة مصر الرقمية ، وذلك حتى يتمكن المواطنين من القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات تموينية كثيرة بشكل إلكتروني، إذ أنه من خلال تلك البوابة يمكن للمواطنين أن يقوموا بالعديد من الأمور والخدمات التموينية، حيث أن مصر الرقمية تيسر عليهم القيام بالخدمات بسهولة ويسر، حيث أنه من الممكن أن تقوم بفصل نفسك من بطاقة تموينية، وكذلك تقوم بعمل بطاقة أخرى جديدة، كذلك أنه بإمكانك أن تقوم بنقل أبنائك من بطاقة الجد أو الجدة، إلى بطاقتك، هذا بجانب أنه من الممكن أن تقم بتفعيل البطاقة التموينية من خلال هذه البوابة أيضًا، وغيرها من الأمور الأخرى والخدمات.

كيفية عمل حساب على مصر الرقمية

من الممكن أن تقوم بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية ، وسام لكي يمكنك الحصول على الخدمات التي تقدمها، فقط اتباع الآتي: