“منصة مظلتي + وزارة العمل” كشوفات بي دي اف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عام 2023، تُعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق أحد العوامل الحيوية التي تُساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم الضروري للأفراد والأسر ذوي الاحتياجات. تهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين عبر تقديم خدمات ومساعدة متنوعة من النواحي المادية والنفسية والصحية. وبصورة إضافية، تساهم الرعاية الاجتماعية في تعزيز التضامن الاجتماعي وتقليل مستويات الفقر والمعاناة، من خلال تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفًا وحرمانًا. يُساعد النظام الاجتماعي على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص النمو والتنمية للجميع.

منصة مظلتي

بمبادرة فريدة ومبتكرة، تم إطلاق منصة إلكترونية مبنية خصيصًا للعراق، وتهدف هذه المنصة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تركز المبادرة على تبسيط وتسهيل عملية التسجيل والتحقق من الأهلية، وذلك بهدف توزيع المخصصات المالية للفئات المستحقة في الدفعة الرابعة. تعكس هذه المنصة روح التطور التكنولوجي واستخدام الحلول الرقمية لتحقيق التقدم الاجتماعي والمساهمة في تحسين الحياة للأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 4

في هذا السياق، سنقوم بشرح طريقة الاستعلام عن تلك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بخطوات سهلة وواضحة داخل منصة مظلتي، لنلقِ نظرة على الخطوات التالية:

– ابدأ بالولوج إلى موقع وزارة العمل.

أو بإمكانك الوصول لموقع مظلتي مباشرة.

– بعد ذلك، قم بكتابة رقم الهوية الذكية الخاصة بك.

– ثم، أدخِل الكود المرئي المكون من خمسة أرقام بدقة وصحة.

– بعد ذلك، انقر على تبويب “تحميل ملفات المشمولين بصيغة بي دي اف”.

– في هذه الخطوة، يمكنك البحث عن اسمك في القائمة الموجودة بصيغة بي دي اف.

– تحقق من وجود اسمك ضمن أسماء المستفيدين في الدفعة الرابعة، وتأكد من أن تاريخ ميلادك صحيحاً.

من خلال هذه الطريقة السهلة والواضحة، يمكنك الاطلاع على المعلومات المطلوبة دون عناء وفي وقت قصير.