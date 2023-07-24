القنوات الناقلة وخطوات حجز التذاكر “من هنــا” موعد مباراة الأهلي والمصري 2023

ينتظر جمهور النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والمصري ، وذلك بمسابقة الدوري المصري، وهذا بنهاية المواجهات الخاصة بالنادي الأهلي في الدوري المصري، إذ أنها المباراة الأخيرة المؤجلة للنادي، بالمسابقة، وهذا عقب آخر مواجهة ضد فريق بيراميدز، والتي قد تلقى خسارة بها بثلاثية مقابل لا شيء.

موعد مباراة الأهلي والمصري

في الحقيقة أن جمهور النادي الأهلي يرغب في معرفة موعد مباراة الأهلي والمصري ، وذلك باللقاء المؤجل وهذا من الجولة الثلاثون من زمن مسابقة الدوري المصري، إذ أن تلك المباراة سوف تقام في اليوم السادس والعشرون من يوليو 2023م، وذلك بالتحديد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، على حسب توقيت القاهرة، هذا بجانب أن تلك المباراة سوف تقام على ملعب الجيش المصري الذي يوجد في مدينة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقوم قناة أون تايم سبورت ببث تلك المباراة على شاشتها.

الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري

لقد تم تتويج النادي الأهلي باللقب الخاص بالدوري المصري ذلك الموسم، وهذا قبل خمس مباريات من آخر مباريات النادي بالبطولة، عقب مواجهته مع بيراميدز، ولدى الفريق في الوقت الحالي 82 نقطة، وهذا عقب أن خسر في المباراة الأخيرة التي تمت إقامتها، أمام فريق بيراميدز، إذ كانت النتيجة 3:0، في حين أن من بين المصري البورسعيدي يحتل الترتيب الخامس بالجدول، وهذا بعدد نقاط 47 نقطة في رصيده، مسلم أنه وصل إلى النهائي الخاص بكأس الرابطة، وتلقى خسارة من سيراميكا كليوباترا، وذلك بيوم السبت الذي مضى، بنتيجة 4:1.