تذكرتي تٌعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والمصري “خصومات وعروض على التذاكر” ألحق أحجز تذكرتك 2023

استمر مشجعي المارد البحث في البحث عن تلك المباراة القادمة للنادي الأهلي، ومن المعروف أن المباراة القادمة سوف تجمع بين كلًا من فريق النصري، والنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ويرغب المشجعين الآن في التعرف على طريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والمصري ، لذا سنوفر لكم تلك الطريقة فيما يلي.

حجز تذاكر مباراة الأهلي والمصري

تستطيع أن تحجز بكل سهولة الآن تذكرة لمباراة الأهلي والمصري القادمة التي سوف تقام في اليوم الموافق من 26 يوليو 2023م، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اذهب إلى الموقع الرسمي لتذكرتي، من خلال الضغط على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: سجل دخولك أو قم بإنشاء حساب جديد.

في الخطوة الثالثة: انتقي مباراة الأهلي والمصري.

الخطوة الرابعة: انتقي الفريق الذي تقوم بتشجيعه.

الخطوة الخامسة: انتقي عدد التذاكر التي ترغب في شراؤها، وكذلك درجاتها.

في الخطوة السادسة: سدد قيمة التذاكر.

الخطوة النهائية: استلم التذاكر من منفذ قريب منك.

موعد مباراة الأهلي والمصري

بعد أن خسر النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينه وبين نادي بيراميدز أمس الأحد الثالث والعشرون من يوليو 2023م، وجميع المشجعين يرغبون في التعرف على المباراة القادمة للنادي الأهلي، ومن الجدير بالذكر أن تلك المباراة القادمة للمارد الأحمر، سوف تكون ضد النادي المصري، وستقام باليوم الموافق من 26 يوليو 2023م، وكما نعلم أن هذه المباراة تكون من المباريات الأخيرة للفريق بالدوري المصري الممتاز، ويأمل كلًا من النادي الأهلي، وكذلك النادي المصري في الفوز بها.