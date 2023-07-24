تعرف على موعد مباراة الزمالك والمنستيري  والقنوات الناقلة للمباراة 2023

محبي نادي الزمالك يرغبون في التعرف على موعد مباراة الزمالك والمنستيري ، وأيضًا يبحثون عن تلك القنوات التي من المفترض أن تنقل هذه المباراة، لهذا سنرصد لكم هذا الموعد، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، في السطور القليلة القادمة.

موعد مباراة الزمالك والمنستيري

نادي الزمالك، يستعد لكي يواجه نادي الاتحاد المنستيري، في المباراة التي سوف تجمعهما يوم الجمعة، الذي سوف يكون موافقًا 28 يوليو 2023م، وذلك من بين المنافسات الخاصة بأول جولة في مباريات دور المجموعات الخاصة بالبطولة العربية، على أن تنطلق صافرة بدء المباراة، في تمام الساعة 6:00 مساءًا، على حسب القاهرة، كذلك أن هذه المباراة سوف تقام على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، وسوف تنقل قناة أون تايم سبورت الرياضية هذه القناة، فهي لها حق بثها على شاستها.

جوائز البطولة العربية

قام الاتحاد العربي لكرة القدم بالكشف عن التفاصيل التي تتعلق بجوائز البطولة، إذ تصل لما يقرب من حوالي 10 ملايين دولار، إذ أن الفائز باللقب سوف يحصل على حوالي 6 ملايين دولار، كذلك أن الوصيف سوف ينال على ما يقرب من حوالي 2.5 مليون دولار، وفيما يلي أبرز التفاصيل الخاصة بهذه الجوائز: